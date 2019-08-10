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Bloomberg предсказывает России четвертое место по золотовалютным резервам

11.08.2019 19:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Bloomberg предсказывает России четвертое место по золотовалютным резервам

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии. На первом месте находится Китай, за ним следуют Япония и Швейцария.

Как пишет агентство  Bloomberg, в то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.

За последние четыре года российские резервы выросли на 45% и в июне составили 518 млрд долларов, пишет агентство, ссылаясь на данные МВФ. При этом размер золотовалютных резервов Саудовской Аравии, которые в 2015 году превышали 600 млрд долларов, в июне составлял 527 млрд долларов.

Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после нового пакета санкций США, который дал Москве повод продолжать аккумулировать наличные.

«Путин полон решимости минимизировать риски рефинансирования для России, поэтому поддержал ответственную фискальную политику», — отметил главный экономист британской Renaissance Capital Чарльз Робинсон.

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов. На первом месте находится Китай, за ним следуют Япония и Швейцария, пишет РБК. 

 
 
 
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Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии. На первом месте находится Китай, за ним следуют Япония и Швейцария.
 
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