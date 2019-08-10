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«Monster Kids». Коллектив из Бреста – в финале World of Dance
Источник материала: Партизан
Впервые в истории простые ребята из Бреста вошли в финал престижного мирового первенства World of Dance.
Команда «Monster Kids» (Leggo Dance Studio) покорила родину уличных танцев – Америку,
А вот выступление с канала Official World of Dance
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Впервые в истории простые ребята из Бреста вошли в финал престижного мирового первенства World of Dance.
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