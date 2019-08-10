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Под столбцами ГАИ со стрельбой гонялась за пьяным водителем

11.08.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Столбцами ГАИ устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.

Как сообщает пресс-служба МВД в своем Телеграм-канале, инцидент произошел сегодня ночью — очевидец сообщил в милицию, что за рулем ВАС-21053 может быть нетрезвый шофер.

Инспекторы выследили этот автомобиль и стали его преследовать на дороге районного значения. Однако водитель только увеличил скорость и стал двигаться в сторону трассы М1. Требования остановиться он игнорировал.


Нарушитель двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не давая себя опередить. Он выезжал на обочину и разворачивался в неположенном месте. В результате сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам машины из табельного оружия, так как даже два предупредительных выстрела в воздух на водителя не подействовали. Только когда ему пробили заднее колесо, он наконец остановился.

Водителя задержали и составили на него несколько административных протоколов, в том числе за пьяную езду. Мужчине 40 лет, живет в Минском районе, передает "Еврорадио".
 
 
Ссылка на источник 40
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Под Столбцами ГАИ устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.
 
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