Под столбцами ГАИ со стрельбой гонялась за пьяным водителем

пресс-служба МВД в своем Телеграм-канале, инцидент произошел сегодня ночью — очевидец сообщил в милицию, что за рулем ВАС-21053 может быть нетрезвый шофер. Как сообщаетМВД в своем Телеграм-канале, инцидент произошел сегодня ночью — очевидец сообщил в милицию, что за рулем ВАС-21053 может быть нетрезвый шофер.





Инспекторы выследили этот автомобиль и стали его преследовать на дороге районного значения. Однако водитель только увеличил скорость и стал двигаться в сторону трассы М1. Требования остановиться он игнорировал.









Нарушитель двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не давая себя опередить. Он выезжал на обочину и разворачивался в неположенном месте. В результате сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам машины из табельного оружия, так как даже два предупредительных выстрела в воздух на водителя не подействовали. Только когда ему пробили заднее колесо, он наконец остановился.



