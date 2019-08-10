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Под столбцами ГАИ со стрельбой гонялась за пьяным водителем
Источник материала: Партизан
Под Столбцами ГАИ устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.
Как сообщает
Инспекторы выследили этот автомобиль и стали его преследовать на дороге районного значения. Однако водитель только увеличил скорость и стал двигаться в сторону трассы М1. Требования остановиться он игнорировал.
Нарушитель двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не давая себя опередить. Он выезжал на обочину и разворачивался в неположенном месте. В результате сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам машины из табельного оружия, так как даже два предупредительных выстрела в воздух на водителя не подействовали. Только когда ему пробили заднее колесо, он наконец остановился.
Водителя задержали и составили на него несколько административных протоколов, в том числе за пьяную езду. Мужчине 40 лет, живет в Минском районе, передает
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Под Столбцами ГАИ устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.
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