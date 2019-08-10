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Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От Европейского союза и его институтов мы ждем сотрудничества не только экономического и финансового. Количество белорусских туристов в Западной Европе неизменно растет. Ну а Беларусь рассчитывает на увеличение числа европейских путешественников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тем более что на неделе возможности для безвизового въезда в нашу страну расширились. Александр Лукашенко подписал указ, которым туристско-рекреационные территории Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую. При этом увеличивается срок пребывания без визы – до 15 суток для граждан 73 государств.
Кроме того, в единую туристско-рекреационную территорию включены Берестовицкий, Волковысский, Вороновский и Щучинский районы. А еще Лидский. Как раз туда и отправилась наш корреспондент Виктория Ходосок.
Не так то просто попасть в одну из главных достопримечательностей Лиды – замок Гедимина. XIV век. Оборонительная крепость со своими легендами и даже романтикой средневековья. Туристов в «исторический прямоугольник» уж очень манят рыцарские турниры, но стать на время воином здесь можно в любое время.
Виктория Ходосок, корреспондент:
На самом верху замка в выставочном зале вам покажут и расскажут о доспехах разных веков: начиная от IX и до XVII. Уверяю, без мистики здесь не обойдется.
Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Виктория Ходосок:
Итак, считайте, что вы на свадьбе у Ягайло и Софьи Гольшанской. Ему – 72, ей – лет 16. Сегодня этим никого не удивишь. Ели, пели, танцевали два месяца. В этом случае можно и позавидовать.
Еще на одну достопримечательность в Лиде станет больше. Пока что это просто гранитный постамент.
Виктория Ходосок:
Сергей Оганов, скульптор:
А теперь возвращаемся в Лиду. Те, кто увлекается прошлым, не поленитесь и загляните в музейную «хрущевку». Увидите настоящий быт 1960-х.
Полки раритетного холодильника не пустые, флакончик легендарной «Красной Москвы» еще благоухает, а в шкафу хранятся вещи стиляг – любой модный дом позавидует.
Татьяна Никифорова, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея:
Самое время показать, где можно подкрепиться. Тем более хозяйка кондитерской нас уже ждет. Чем удовлетворить душу сладкоежек? Камилия Чепелевич точно знает. Свое кафе она открыла совсем недавно прямо рядышком с замком. Свободную площадь бизнес-вумен превратила в настоящий девичий домик – мужчинам тоже можно приходить. Капкейки, шоколад, трюфели, соленые пироги, зефир ручной работы вам тоже предложат.
Камилия Чепелевич, хозяйка кафе-кондитерской:
Предлагаю теперь выехать за город. Любителям мистики там понравится. В агрогородок Дворище. На уникальную мельницу XIX века.
Опустошенные четыре стены возродил Геннадий Конон. Откровенно признается: это был чистый эксперимент.
Геннадий Конон, директор туристической фирмы:
Здание представляет интерес для достаточно широкого круга туристов. Тут поселились злыдни, другие мифологические существа. Некоторые здесь прячутся.
Многим вещам здесь более сотни лет – предметы быта, одежда, рукоделие. В подвале – комната пыток. Место не для слабонервных.
А вот то, что мало где увидите – старинные утюги. 85 моделей. Сложно сегодня представить, как ими пользоваться.
Геннадий Конон:
Не так далеко от мельницы есть еще кое-что интересное.
Виктория Ходосок:
Любопытные сюда частенько приезжают. Посмотреть, каково это – жить в апартаментах XIX века. Долгое время здание пустовало и даже погибало. Но в свое время дворец реконструировали, разделили на квартиры – кстати, когда-то в них проходили настоящие балы. Возможно, и сейчас жильцы устраивают что-то подобное. Об этом история умалчивает.
Найти, что посмотреть на просторах Лидского края точно можно. Каждый год сюда приезжают туристы из более чем 50 стран. А скоро их станет еще больше. Район теперь в «безвизовом списке».
Я тут, в принципе, все знаю. Вообще город красивый. Один из лучших в Гродненской области.
Замок нам понравился. Достаточно интересно. Детям понравилось. Особенно комната пыток.
В замке проводятся иногда рыцарские турниры. Это очень интересно. С детьми ездили. Им очень понравилось.
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Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде
Новости Беларуси. От Европейского союза и его институтов мы ждем сотрудничества не только экономического и финансового. Количество белорусских туристов в...
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