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Мальчик ждал встречи с Салахом всё лето, даже врезался в столб и разбил нос. И он добился своего
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Мелвуде неподалёку от тренировочной базы «Ливерпуля» двое юных фанатов так хотели встретиться с нападающим Мохаммедом Салахом, что один из детей врезался в столб. Эту историю рассказал отчим мальчишек Джо Купер.
«Спасибо, что вернулся проверить моих ребят, после того как Луис отправил себя в нокаут», –
Как
Поскольку Луис постоянно оборачивался, в какой-то момент он врезался в столб, разбил себе нос и потерял сознание. Мохаммед заметил это и вышел из автомобиля, чтобы проверить состояние юного фаната.
Ребята очень обрадовались и бросились обниматься с игроком «Ливерпуля». Подростки успели сфотографироваться с Салахом, а затем Луиса забрала скорая помощь, чтобы отвезти в больницу и проверить его здоровье.
В конце мальчик добавил, что готов ещё раз разбить нос, чтобы встретиться с Мохаммедом, но врачи пригрозили, что в таком случае о может остаться без носа.
Несколько лет назад произошла другая трогательная история, связанная с футболистами. Мальчик бегал в полиэтиленовом пакете с надписью «Месси».
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Новости Великобритании. В Мелвуде неподалёку от тренировочной базы «Ливерпуля» двое юных фанатов так хотели встретиться с нападающим Мохаммедом Салахом, что один...
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