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Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

11.08.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За всю строительную отрасль будет держать ответ курирующий вице-премьер. Владимира Кухарева застали за праздником – во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О Директиве № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли»: «Директива дала очень серьезный толчок для развития отрасли»

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Евгеньевич, прошло уже больше полугода со дня подписания Директивы № 8 «О развитии строительной отрасли». Скажите, как вы можете оценить ход ее реализации?

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Директива дала очень серьезный толчок для развития отрасли. В ней были прописаны решения по многим вопросам, которые скопились в отрасли. И для их успешного выполнения правительством создан план мероприятий, который обеспечит развитие и выполнение всех поручений главы государства в самые кратчайшие сроки. Много уже в этом направлении сделано, принят ряд важных нормативно-правовых документов, в том числе главы государства. И мы дальше продолжаем работу для того, чтобы уже до конца года практически большинство данных поручений было обеспечено и исполнено.

«В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП на 0,1 %»

Юлия Огнева:
Пять лет назад доля строительства в ВВП превышала 10 %. Потом произошло достаточно серьезное падение, и по итогам 2025 года должны выйти на 6,3 %. Расскажите, какие точки роста вы видите?

Владимир Кухарев:
Строительная отрасль многогранная, и мы комплексно подходим к решению этой задачи. В первую очередь мы видим развитие промышленности, потому что строительная промышленность обеспечивает, во-первых, устойчивое развитие экономики; во-вторых, есть серьезные подвижки в части экспорта строительных материалов. И здесь мы видим хороший задел по дальнейшему развитию.

В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП на 0,1 %. Дальнейшая работа позволит обеспечить поставленное задание к выходу на установленные параметры в 2025 году.

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева:
А по итогам года на какой планируете выйти, какую долю?

Владимир Кухарев:
Мы планируем, что это будет порядка 5,7 %.

Юлия Огнева:
А на экспорт строительных услуг ставку делаете?

Владимир Кухарев:
Мы сегодня в первую очередь основную задачу ставим перед строительной промышленностью, потому что экспорт строительных материалов – это более высокая добавленная стоимость. Естественно, мы обращаем самое серьезное внимание на экспорт услуг, высококвалифицированный строительный потенциал отрасли. И мы видим, что наши услуги востребованы.

Наши белорусские строители работают и в Российской Федерации, работают и в странах Прибалтики, и Польши. Сейчас видим перспективу развития в странах Восточной Европы и очень серьезно этим занимаемся. Поэтому спектр довольно широк.

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

«Уровень господдержки снижать не собираемся»

Юлия Огнева:
Тема, актуальная во все времена – это строительство жилья. Скажите, каковы объемы на ближайшие годы? Может быть есть необходимость пересматривать критерии получения господдержки на строительство жилья?

Владимир Кухарев:
В текущем году будет обеспечено строительство 4 млн кв. м. жилья, из которых 1 млн 60 тыс. кв. м. – с господдержкой. Мы серьезный упор делаем на развитие индивидуального жилья, развитие жилья из промышленных конструкций, то есть панельного домостроения, которое по цене и качеству дает серьезные подвижки и обеспечивает выполнение поставленных задач. Поэтому, естественно, мы будем стараться увеличивать процент строительства жилья, потому что оно востребовано.

Что касается господдержки, то уровень господдержки снижать не собираемся.

«Государство будет поддерживать нуждающихся граждан, создавать условия для строительства жилья»

Юлия Огнева:
А критерии получения?

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев:
Критерии у нас прописаны законодательно. Мы недавно внесли изменения в 240-й указ, в конце прошлого года, который расширил перечень граждан, которые могут получать господдержку. Государство будет поддерживать нуждающихся граждан, создавать условия для строительства жилья, в том числе для всех категорий населения.

Юлия Огнева:
В этом году – 4 млн. Бывало время, когда у нас было и 5 млн и выше. Какой оптимальный для нас объем строительства жилья в год, чтобы строительство было тем локомотивом экономики, как оно было всегда?

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев:
Мы должны создавать условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве не только с господдержкой, но и с привлечением собственных средств, в том числе таких инструментов, как ипотека, строительно-жилищные сбережения.

Сейчас подготовлено два проекта указа, они согласованы. И мы думаем, что в этом году они будут приняты. Это даст тоже толчок для строительства. Кроме того у нас уже в течение двух лет доступная кредитная невысокая ставка, которая тоже позволяет населению активно, с помощью кредитных ресурсов и собственных сбережений участвовать в строительстве.

«Будем, конечно, увеличивать количество арендного жилья»

Юлия Огнева:
Во многих странах решением жилищного вопроса становится строительство арендного жилья. Директивой заложено, что в год будет строиться около 135 тыс. кв. м. такого жилья. Скажите, из общего объема не маловато ли это?

Владимир Кухарев:
Конечно, мы видим, что арендное жилье востребовано, и принимаем все усилия, в том числе и для создания условий в первую очередь для предприятий и организаций, чтобы они строили жилье для своих работников. Потому что бюджетная составляющая – это хорошо, но на сегодня и предприятия в состоянии, если и не целиком строить дом, то по крайней мере создавать кооперативы и строить. Причем слияние нескольких предприятий – один дом для своих работников. Поэтому мы работаем в этом направлении и будем, конечно, увеличивать количество арендного жилья.

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева:
На этот год, например, есть желающие из предприятий построить такие дома?

Владимир Кухарев:
Естественно, есть, и мы строим. Такие дома заложены, и предприятия тоже участвуют в этом.

«Готовимся к тому, что в стране появится в довольно больших объемах количество собственной, выработанной у нас на электростанции электроэнергии»

Юлия Огнева:
Скоро ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Изменяют подходы и в строительстве жилья. Расскажите, как будет трансформироваться строительная отрасль в связи с вводом БелАЭС?

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Владимир Кухарев:
Мы сегодня в строительной отрасли серьезно готовимся к тому, что в стране появится в довольно больших объемах количество собственной, выработанной у нас на электростанции электроэнергии. Поэтому Министерством архитектуры и правительством принят ряд нормативных актов, которые обеспечивают приведение в соответствие всех жилищных норм для того, чтобы они отапливались на электричестве. Мы плотно работаем с проектными организациями, с нормативными документами для того, чтобы к следующему году у нас была создана серьезная база для введения и строительства домов на электричестве. Это задача № 1.

Мы совместно с Министерством энергетики, совместно с Госстандартом… Принят уже ряд решений, установлены цены на электричество для тех домов, которые используют отопление. Мы уже две таких категории установили: это 3,5 копейки для тех домов, где установлены отдельные счетчики, и 7,6 копейки для тех домов, которые будут использовать электричество, но полностью на один счетчик будут подключены все приборы.

Сколько построят жилья арендного и с господдержкой, и что изменится с введением БелАЭС? Интервью с Владимиром Кухаревым

Юлия Огнева:
Это предельная цена или возможно еще ее снижение?

Владимир Кухарев:
Ничего не бывает предельного, поэтому я думаю, что мы к этому вопросы вернемся после того, как заработает станция.

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Новости Беларуси. За всю строительную отрасль будет держать ответ курирующий вице-премьер. Владимира Кухарева застали за праздником – во Дворце Республики на...
 
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