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Аналитики назвали самые богатые семьи мира

11.08.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Аналитики назвали самые богатые семьи мира
shutterstock.com

На первом месте в списке члены семьи Уолтон, владеющей 50% акций сети супермаркетов Walmart, сообщает Bloomberg. Их состояние оценивается в $190,5 млрд. Эксперты отмечают, что состояние Уолтонов растет на $70 тыс. каждую минуту.

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На втором месте семья Марс, в наследство которой досталось состояние основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. Им принадлежат $126,5 млрд. За год семья заработала $37 млрд.

Третью строчку занимают Дэвид и Чарльз Кохи, которые владеют акциями корпорации Koch Industries. Корпорация и ее дочерние компании занимаются инвестициями, торговлей, нефтяным бизнесом и производством химической продукции. Состояние семьи за год выросло на $25 млрд и составило $125 млрд.

На четвертом месте правящая династия Саудовской Аравии - Аль-Сауд. Члены королевской семьи владеют состоянием в $100 млрд. Аналитики отмечают, что в семью входят порядка 15 тысяч человек, поэтому она может оказаться еще богаче, чем удалось подсчитать.

Пятерку лидеров замыкают братья Ален и Жерар Вертхаймеры, которым принадлежит парфюмерная компания Chanel. Их состояние оценивается в $57,6 млрд.

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Группа финансовых аналитиков составила список самых богатых в мире семей. В него включены 25 семей, совокупное состояние которых оценивается в более чем $1,4 трлн.
 
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