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Нетаньяху во второй половине августа намерен совершить визит в Украину

11.08.2019 19:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает израильская газета The Times of Israel.

По информации издания, Нетаньяху накануне предстоящих выборов в 22-й Кнессет 18-20 августа намерен совершить двухдневный визит в Украину для встречи с главой украинского государства и участия в церемонии памяти жертв Бабьего яра.

Как сообщалось, в апреле Нетаньяху в телефонном режиме поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), согласно которому Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

Тогда же Нетаньяху приветствовал крепкие израильско-украинские отношения. "Эти связи имеют глубокие исторические и культурные корни", - подчеркнул он.

11 июля Верховная Рада Украины ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

7 августа Зеленский подписал закон №0223 о ратификации соглашения о ЗСТ.

 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает израильская газета The Times of...
 
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