- Что лично вас побудило подать заявление в управление труда и социальной защиты на руководство "Гомеля", а также подписаться в коллективном письме в адрес ФХБ?





- Все очень просто: есть контракт, у меня имеются обязательства, как профессионального игрока в хоккей, и есть такие же обязательства у клуба. Я со своей стороны контракт выполняю. Почему тогда не должен выполнять свои обязательства клуб? Неоднократные просьбы выполнить условия контракта, либо расторгнуть его в связи с невыполнением, ни к чему не привели. Надоело ходить и просить. Пришлось искать другие механизмы.





Сейчас это заявление в управление труда и письмо в ФХБ. Посмотрим, в зависимости от результатов, что делать дальше. Еще раз подчеркну: здесь ничего личного, мне просто хочется, чтобы все было в соответствии с контрактом, ни больше и ни меньше.









- Вообще насколько для вас неожиданно и неприятно все то, что происходит вокруг "Гомеля" и вообще в гомельском хоккее?





belarushockey.com. - Сложно сказать. Я все-таки много лет провел в школе Гомеля. Потом пришел из молодежной сборной в фарм, с которым выиграл золото. Поэтому не первый год в команде мастеров и застал разные времена. Понятно, что экономически сейчас нам не могут предложить тех финансовых условий, которые были раньше. И это наш выбор — играть здесь на тех условиях, которые прописаны в контракте. Но согласитесь, наверное, в этом случае можно рассчитывать, что подписанные контрактные обязательства будут выполняться. И вот тут отношение людей, которые считают, что слово и дело не должны стоять рядом — это конечно совсем неожиданно и крайне неприятно. Собственно и конфликт-то весь в этом: дал слово офицера — умри, но выполни… — передает слова Зайчика



