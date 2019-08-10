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Форвард Денис Зайчик — о ситуации в "Гомеле": дал слово офицера — умри, но выполни…

11.08.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22-летний форвард Денис Зайчик рассказал о проблемах, которые возникли у него в ХК "Гомель".

- Что лично вас побудило подать заявление в управление труда и социальной защиты на руководство "Гомеля", а также подписаться в коллективном письме в адрес ФХБ?

- Все очень просто: есть контракт, у меня имеются обязательства, как профессионального игрока в хоккей, и есть такие же обязательства у клуба. Я со своей стороны контракт выполняю. Почему тогда не должен выполнять свои обязательства клуб? Неоднократные просьбы выполнить условия контракта, либо расторгнуть его в связи с невыполнением, ни к чему не привели. Надоело ходить и просить. Пришлось искать другие механизмы. 

Сейчас это заявление в управление труда и письмо в ФХБ. Посмотрим, в зависимости от результатов, что делать дальше. Еще раз подчеркну: здесь ничего личного, мне просто хочется, чтобы все было в соответствии с контрактом, ни больше и ни меньше.


- Вообще насколько для вас неожиданно и неприятно все то, что происходит вокруг "Гомеля" и вообще в гомельском хоккее?

- Сложно сказать. Я все-таки много лет провел в школе Гомеля. Потом пришел из молодежной сборной в фарм, с которым выиграл золото. Поэтому не первый год в команде мастеров и застал разные времена. Понятно, что экономически сейчас нам не могут предложить тех финансовых условий, которые были раньше. И это наш выбор — играть здесь на тех условиях, которые прописаны в контракте. Но согласитесь, наверное, в этом случае можно рассчитывать, что подписанные контрактные обязательства будут выполняться. И вот тут отношение людей, которые считают, что слово и дело не должны стоять рядом — это конечно совсем неожиданно и крайне неприятно. Собственно и конфликт-то весь в этом: дал слово офицера — умри, но выполни… — передает слова Зайчика belarushockey.com.
 
Теги: Гомель
 
 
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22-летний форвард Денис Зайчик рассказал о проблемах, которые возникли у него в ХК "Гомель".
 
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