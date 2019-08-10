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Демонстранты в Гонконге используют лазеры, чтобы ослепить полицию

11.08.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно ослепляют правоохранителей, сообщает издание RTHK.

Сообщается, что за последние дни в общей сложности девять полицейских пострадали, из них трое в пятницу были госпитализированы с воспалением области глазницы.

Полиция подчеркнула, что лазер может вызвать воспаление глазницы и привести к очень серьезным травмам. Правоохранители предупредили, что подобные действия в будущем станут основанием для задержания.

В субботу в Гонконге вновь произошли столкновения полиции с противниками закона об экстрадиции, которые вышли на несанкционированную акцию протеста. Демонстранты заблокировали часть дорог в городе, а также вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.


В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
 
 
 
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Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно ослепляют правоохранителей, сообщает издание RTHK.
 
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