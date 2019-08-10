Учения НАТО планируются осенью в Латвии

По информации латвийского информагентства ЛЕТА, крупные учения вооруженных сил Латвии и подразделений иностранных вооруженных сил Silver Arrow пройдут с 23 сентября по 6 октября. В них будут задействованы солдаты из Польши, Словакии, Словении, Литвы, Эстонии, Латвии и дислоцированный в республике многонациональный батальон НАТО. Будут отрабатываться навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями.





Учения Furious Axe состоятся на территории страны с 28 октября по 10 ноября также при участии национальных и иностранных вооруженных сил.





Запланированные на территории Латвии учения еще должно одобрить правительство страны.