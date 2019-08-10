Жительница Лиды отдала мошеннице более 80 тысяч рублей, якобы за спасение сына от смертельного ДТП

Источник материала: Вороновская газета





Денежная сумма, которой путем обмана потерпевших завладела обвиняемая, поражает: 81324 рубля! Какая безудержная алчность была с одной стороны и слепая доверчивость с другой! Обо всем по порядку рассказывает корреспондент « Лідскай газеты «.

В августе 2017 года к Нине Петровне в торговую точку, где она работает, зашла Рада (имена женщин по этическим соображениям изменены). Посетительница была наглядно знакома Нине Петровне. Она знала, что Рада – многодетная мать и живет с семьей в том же микрорайоне, в котором живет и она сама.

Покупателей в торговой точке не было. Рада приобрела нужный ей товар и вдруг схватилась за голову, начала тяжело вздыхать, а затем изрекла: “Вижу!” Далее покупательница объяснила: она обладает особым даром предвидения, поэтому увидела смерть сына Нины Петровны за рулем автомобиля. “Ясновидящая” задела за живое, Нину Петровну охватил ужас. А что если и правда у Рады имеются способности предсказывать будущее? Да и как было не поверить, когда женщина стала клясться своими детьми, что видит несчастье и может помочь предотвратить его? Рада сказала, чтобы Нина Петровна завернула в чистый лист бумаги деньги (по 50 рублей на каждого из пяти членов семьи: себя, супруга, сына, дочь, мать) и дала ей, а она откроет за них “книгу жизни”. Получив нужный сверток, “ясновидящая” продиктовала Нине Петровне молитву, которую та старательно записала. Называя себя “белым магом”, желающим добра, Рада объяснила: молитву надо прочесть, а листок, на котором она написана, сжечь и пепел пустить по ветру. Женщина еле дождалась той минуты, когда она сможет совершить эти действия. Когда ветер подхватил сожженную бумагу, с облегчением подумала: “Ну вот, и грозящую беду унесло”. Знала бы Нина Петровна, что все ее беды только начинаются. Как говорится, коготок увяз – всей птичке пропасть.

Через несколько дней Рада снова пришла к Нине Петровне на работу и начала говорить, что дело худо. Мол, заговор не помог, поскольку на сыне поставлен крест, закрываются все его жизненные пути. Есть одна дорога, и ведет она к смерти. Умрет молодой человек мгновенно, даже не почувствовав и не осознав этого. Психологический расчет “ясновидящей” опять был точен: ведь редкая мать не бросится защищать своего ребенка. И Рада оказалась со своей помощью тут как тут. На этот раз она сказала, что ей необходимо осмотреть квартиру Нины Петровны, ибо зло явно где-то там притаилось.

В назначенное время Рада явилась к своей потенциальной жертве домой и активно взялась за дело: зажгла свечу и стала обходить комнаты, бормоча молитвы. “Нехорошая, ой нехорошая у вас квартира! Да и на сыне крест виден! Спасать деньгами и золотом надо!” – сделала вывод после своей “экскурсии”. Нина Петровна, ни минуты не колеблясь, выложила перед “ясновидящей” их с мужем сбережения – более 3 тысяч долларов, – а также золотое кольцо, пару серег и золотую цепочку. Деньги женщина завернула в чистую бумагу и собственноручно написала сверху “на откуп от нечистой силы”. Строго предупредив хозяйку о том, что об их общении никто больше не должен знать, Рада с ценной поклажей удалилась.

Затем “ясновидящая” несколько раз звонила женщине, демонстрируя бурную деятельность, читала молитвы, расспрашивала, как идут дела. Так “прорицательница” узнала, что Нина Петровна ездила в Польшу и там приобрела планшет “Леново”. Выждав паузу в несколько дней, Рада сообщила женщине, что в ее доме имеется лишняя вещь, в которой поселилась нечистая сила. Вещью оказался планшет, который с успехом перекочевал “для изгнания нечисти” в пользование Рады.

В сентябре Рада опять появилась в торговой точке, в которой работает Нина Петровна. “Когда сняла первый крест, увидела, что над вашим сыном висит второй”, – огорошила известием женщину. Дальше поведение Рады было предсказуемым. Она потребовала передать ей 4 тысячи рублей, в ином случае все прежние старания по «отмаливанию жизни» пойдут насмарку. Таких денег у Нины Петровны не было, но “ясновидящая” опять нашла выход из ситуации: посоветовала взять кредит в банке. Женщина бросилась в “Беларусбанк” оформлять кредит на свое имя. К ноябрю “нависший крест”, по словам Рады, тоже не отступил, и Нина Петровна поспешила за кредитом в “Белвнешэкономбанк”.

В декабре в гости к Нине Петровне приехала из-за рубежа дочь. Этим известием женщина поделилась с “ясновидящей”. Рада и тут не упустила возможности извлечь выгоду для себя: перед отъездом дочери назад, якобы для молитвы за то, чтобы она благополучно вернулась домой, потребовала у Нины Петровны 200 рублей.

В декабре Рада опять “чистила” сына и всю семью своей жертвы. И опять женщина пошла в банки – в “Идея Банк” и “Приорбанк”. В начале 2018 года за кредитами Нина Петровна обратилась в “Банк ВТБ”, в “Альфа-Банк” и опять в “Идея Банк”. Суммы, которые брала женщина, всегда исчислялись четырехзначными цифрами. Часть денег по требованию Рады Нина Петровна тратила на золотые изделия, которые также отдавала “магу”.

На “изгнание нечистой силы” пошли и денежные суммы, которые из-за рубежа присылала матери дочь. Нина Петровна также занимала деньги у сестры мужа, соседки, племянницы, знакомых. Из-за любви к своей матери, чтобы спасти ее якобы от смерти, которую предрекала Рада (а пожилая женщина на то время плохо себя чувствовала), Нина Петровна… позаимствовала у родительницы и передала “ясновидящей” 2300 долларов, 1000 евро, 400 рублей, а также золотые серьги.

О том, что деньги передаются Раде, Нина Петровна никому из тех, у кого брала взаймы, не говорила, поскольку “белый маг” просила соблюдать тайну, иначе никакого эффекта по снятию порчи не получится. Как она планировала возвращать деньги? Все та же “ясновидящая” Рада нагадала Нине Петровне, что ее ждет крупный выигрыш в лотерее.

Лишь в ноябре 2018 года, почувствовав, что находится в безвыходной ситуации, и опасаясь за свое здоровье, женщина на очередное требование супруга признаться, что в конце концов с ней происходит, рассказала обо всем. Тот поспешил с заявлением в милицию. Вот тут-то “ясновидящая” действительно почувствовала, что ее ожидают большие неприятности. Она возвратила Нине Петровне 900 долларов (это из всей вытянутой у женщины суммы!) и просила забрать заявление. Но делу был дан полный ход.



Кстати, сын Нины Петровны тоже не догадывался, что его мама стала золотой жилой для Рады, которая якобы снимала с его жизненного пути “кресты”. Мать настаивала, чтобы он продал машину или хотя бы пригнал ей для освящения. Объясняла: видела дурной сон и боится, чтобы чего не случилось. Одолжала деньги – объясняла: финансовые неприятности на работе. И волнения у мужчины были в первую очередь из-за того, что он лицезрел душевное состояние матери.

Что позволило полностью затянуть Нину Петровну в силки мошенничества? Как она сама объясняет, страх перед всякими предсказаниями и предсказателями. Как отмечают другие, Нина Петровна по характеру добрый, отзывчивый и очень доверчивый человек.

“Деньги и золото не для меня, я их бросаю в землю и они исчезают, это откуп от нечистой силы”, – убедила свою жертву “ясновидящая”. Другого мнения придерживался суд Лидского района, перед которым предстала Рада. Завладев средствами потерпевших (а в качестве них выступили Нина Петровна и ее мать), Рада использовала деньги для своих жизненных потребностей, поскольку семья обвиняемой, состоящая из восьми человек, в том числе шести несовершеннолетних детей, фактически не имела никакого постоянного источника дохода, кроме государственного пособия на детей. Ни у Рады, ни у ее супруга никогда не было постоянного места работы. Более того, установлено, что муж мнимой предсказательницы часто посещал игорные заведения, где проигрывал очень значительные суммы. Возможно, Рада ему тоже “предрекла” крупный выигрыш?

Определяя размер и вид наказания обвиняемой, суд Лидского района учитывал, что она совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, и в ее действиях усматривается рецидив преступления. Ведь в декабре 2017 года женщина уже привлекалась к ответственности по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество) и получила наказание в виде срока 2 года 6 месяцев, но без направления в исправительное учреждение.

В ходе судебного заседания Рада отрицала свою вину. Говорила, что знакома с Ниной Петровной “шапочно”, никаких отношений не поддерживала. Мол, однажды одолжила у потерпевшей 900 долларов, но долг давно отдала. А то, что Нина Петровна предъявляет претензии, – так это не иначе как наговор на нее, бедную!

Но несмотря на непризнание вины обвиняемой, по мнению суда, она была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, другими материалами уголовного дела.

Рада была признана виновной в завладении имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере, повторно. 5 лет 6 месяцев она должна провести в исправительной колонии в условиях общего режима. Также суд принял решение удовлетворить заявленный гражданский иск: взыскать в пользу Нины Петровны 72976 рублей и в пользу ее матери 8446. Обвиняемая также должна уплатить 1 тыс. рублей Нине Петровне в счет компенсации причиненного морального вреда и 300 рублей – ее матери.

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