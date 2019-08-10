|
«Кто-то намеренно воду мутит». Фермеры рассказали, почему голубики много, но цены не падают
Источник материала: Tut.by
Пока фермеры из Ольшан, Дворца и других населенных пунктов Столинского района
На минском Комаровском рынке прилавки завалены ягодами — клубникой, малиной, но больше всего голубики. Ее привезли сюда из Гродненской, Минской и Брестской областей. Желающих купить ягоды, по нашим наблюдениям, немало. Кто-то берет по килограмму в пластиковых контейнерах, кто-то покупает больше на развес. Стоит голубика от 10 до 13 рублей за килограмм. В паре мест нашли по 9 рублей. Малина стоит 7−8 рублей за кило. В сравнение с прошлым годом это дорого, ведь тогда можно было купить килограмм ягод по 4 рубля и даже по 3.
— Высокая цена на малину очень просто объясняется, — поясняет фермер из Гродненской обрасти, который занимается выращиванием ягод. — В прошлом году малины было очень много. На рынке килограмм продавали по 2,5−3 рубля. А на месте скупщикам ягоды отдавали вообще по рублю. Многие не заработали, поэтому выкорчевали всю малину и посадили голубику. Как следствие — голубики много, а малины стало меньше, она подорожала.
Фермер объясняет такую стоимость малины еще и тем, что, когда она созревала, были дожди и ягод много порченных.
— На самом деле все продается, просто продавать нужно уметь, — с улыбкой отвечает продавец. — Если говорить про торговлю на рынке, то сейчас она слабая, особенно по будням. У людей все деньги на отпуска идут и на подготовку детей к школе. До числа 15 сентября будет еще слабая торговля.
Еще один фермер из Брестской области, который выращивает клубнику и голубику, говорит, что ничего страшного с ценами на ягоды в этом году не происходит. Все закономерно и логично.
— Могу сказать про
По словам мужчины, все, кто прогорел на клубнике, надеялись заработать на голубике. Но ее в этом году тоже много, поэтому, чтобы продать, нужно постараться.
— Не могу сказать, что цена низкая. Я первую партию еще в конце июля собрал и сдал по 8 рублей за килограмм. На рынке тоже цена теперь нормальная — 10−13 рублей. Я по 11 продаю, — говорит фермер. — Возвращаясь к клубнике. Прошлые годы ремонтантной — та, что плодоносит до заморозков, было немного. Продавали по 8−10 рублей. В этом году, смотрю, ее больше стало. Цена пониже, в среднем по 6 рублей за кило. Может случиться как с голубикой: все посадят — цена упадет.
Интересно, что в Лунинце фермеры говорят, что цены на голубику низкие, ягод много, а в Минске на Комаровке они выросли, причем значительно. Еще неделю назад килограмм продавали по 7−8 рублей. Да и малина все-таки дешевле, чем голубика. Хоть ее и немного.
— Ничего удивительного, — возразила продавец малины и голубики. — Малины в этом году мало, а голубики много. Но Москва скупает и то, и то за бешеные деньги. Килограмм голубики берут по 10,5 рубля. Поэтому у нас цены и не падают.
Продавец из Минской области подтвердил, что проблем с продажей голубики и с ценой на нее нет.
— Такое ощущение, что кто-то намеренно воду мутит с этими ценами и жалобами, что сбыта нет. Нет сейчас с голубикой никаких проблем, — заверил мужчина. — Тот, кто хочет продать, найдет сбыт. Цены вовсе не катастрофичны. Сами посудите, еще две недели назад голубику по 7−8 рублей продавали. Сейчас минимальная цена 10 рублей за килограмм. Значит, несмотря на то, что ягод много, спрос на них есть. Повышение цен при падении спроса противоречит законам рынка.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы выяснили, действительно ли сейчас ситуация с ценами на голубику плачевна и почему выросли цены на малину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)