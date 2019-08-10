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Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

11.08.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Событие, которое прошло в Лошицком парке, по самым скромным подсчетам собрало более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

В четвертый раз A-Fest – для меломанов и просто любителей послушать качественную музыку оpen-аir. Белорусский Nizkiz, украинский «Бумбокс», канадский K-Maro. Это только хедлайнеры.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Из развлечений – петанк, летний хоккей, волейбол. А еще большой фудкорт, ну и, конечно, фотозона, как же без нее. В общем, было весело.

Вместе со всеми на A-Fest зажигала и наша Яна Шипко.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Крутая программа, отличная погода, бесплатный вход и масса развлечений. Ну как тут усидеть дома.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Open-air с особой атмосферой и в очень живописной локации. Кажется, в Лошицком парке в этот летний уик-энд побывал весь город, да и не только.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

A-Fest в череде летних оpen-аir выделяется своими фишками. В 2019 году десятки тысяч гостей не просто вместе наслаждались энергетикой A-Fest, но и отмечали 155 лет «Аливарии».

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

А еще темой этого года стала «старая школа», или «олд скул». Фотозона с ретро-кассетниками и роспись по джинсе – для ярких воспоминаний об A-Fest. А помогали быть «на стиле» 80-х и 90-х визажисты и парикмахеры.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Наталья Радивилко, ведущий специалист департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Работает зона фешн, можно сделать себе бесплатно макияж, укладку. Можно разрисовать джинсу, у нас работают партнеры, которые это сделают замечательно. Людей становится все больше. Фудкорт полон разных блюд. Все отдыхают, все весело. Все круто.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Получилось выглядеть хипово не только у профессиональных моделей. Instagram пестрит яркими луками с фестиваля.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Оценив масштабы фудкорта с уличной едой во всем многообразии, обилие спортивных развлечений, дегустаций, детских активностей, гости занимали места у сцены. Здесь чем ближе к вечеру, тем интереснее.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Евгений Галич, лидер группы O.Torvald (Украина):
Куча классных людей, все очень позитивно и красиво. Мне очень нравится этот парк, в котором мы находимся. Прямо вау!

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

От балкано-цыганских мелодий и хулиганского фанка до задумчиво прекрасной Полины… На A-Fest традиционно с удовольствием слушают свое. Как, например, могилевских ребят Nizkiz.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

Александр Ильин, вокалист группы Nizkiz:
Лайн-ап шикарный. Тем более такой повод – 155 лет такой серьезной компании. Приятно, что бесплатно, куча людей могут действительно отдохнуть.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

В зарубежных хедлайнерах – украинский «Бумбокс» и канадский рэпер K-Maro. 10 часов музыки и танцев. По предварительным подсчетам, в Лошицком парке собрались 170 тысяч человек.

Антураж 80-х и 90-х, фотозоны и драйвовые хедлайнеры. Рассказываем, как A-Fest раскачал Лошицкий парк

A-Fest в четвертый раз подтвердил статус крупнейшего оpen-аir, где можно отдыхать по-европейски и ловить лучшие моменты в фестивальном движении лета.

* На правах рекламы

Люди в материале: Яна Шипко, Наталья Радивилко, Александр Ильин, Евгений Галич
 
 
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Новости Беларуси. Событие, которое прошло в Лошицком парке, по самым скромным подсчетам собрало более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  В...
 
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