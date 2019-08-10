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Собираем ребёнка в школу вместе с корреспондентом СТВ: в какую сумму реально уложиться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Скоро школа. Кажется, этих двух слов достаточно, чтобы обозначить тему следующего сюжета. Но если углубиться, то все отнюдь не так просто, как дважды два, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И это мы ведем речь только о подготовке, львиная доля которой – выбор одежды, обуви, канцелярских товаров. Родители, которые ведут детей в школу не первый год, – калачи уже тертые, знают, что почем и где можно сэкономить. Но еще раз напомнить основные секреты будет не лишним.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Шоппинг с ребенком тот еще квест. А когда список покупок превышает 10-пунктовый рубеж, слаженность и четкий маршрут просто необходимы. И тут, как в мультфильме: «Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь». Чтобы не купить лишнего, но при этом не упустить главного. Кто, как не классный руководитель, поможет.
Дневник, 10 тетрадей в клеточку и 10 тетрадей в линеечку. Обязательно ручки и карандаши.
Сюда же обложки для учебников и тетрадей, ластик, точилка, линейка, пенал... Перечень канцтоваров приличный. Но без них учебный процесс невозможен.
Олеся Луговцова, классный руководитель 6 «А» класса Могилевской гимназии № 3:
В отделах канцелярских товаров остановиться на главном – та еще задачка. Вот уж где правда, моим родителям собрать меня к школе было гораздо проще.
Ирина Недобоева:
Кроме письменных принадлежностей не стоит забывать об уроках труда и рисования.
Светлана Боровцова, заведующая секцией канцтоваров Могилевского центрального универмага:
Родителям первоклашек придется увеличить вес корзины веером из цифр и букв. А вот старшеклассникам в процессе учебы список покупок дополнят преподаватели.
Светлана Боровцова:
В отделе канцтоваров, купив весь минимум писчих принадлежностей, по чеку – 50 рублей. И эта сумма – без излишеств. Тетради в мягкой обложки, простые шариковые ручки и карандаши. Вот тут не позавидую мамам девчонок, ведь канцтовары с блестками и декором, на которые так падки ученицы, обойдутся на порядок дороже. Теперь идем за рюкзаком.
Ольга Малашенко, заведующая секцией галантерейных товаров Могилевского центрального универмага:
За рюкзак нам пришлось оставить в отделе с учетом скидки 65 рублей. За модели попроще просят 30. А вот люксовые варианты перешагивают 100-рублевый рубеж.
Ольга Малашенко:
Выбирать костюм и рубашку мы поехали в фирменный магазин. Проверенный десятилетиями белорусский производитель, которому доверяют белорусские мамы. Натуральные ткани и модный крой.
Оксана Гайкова, заведующая секцией магазина:
И если с первого по пятый классы при выборе костюма мой сын полностью доверял моим предпочтениям, шестикласснику свои вкусы уже особо не навяжешь.
Оксана Гайкова:
Елена Нескоромная, товаровед:
Чтобы костюмчик сидел, как надо, к нему придется подобрать и обувь. И тут снова мучительный выбор.
Предлагаю классическую модель. Натуральная кожа, удобная ортопедическая стелька.
Это спортивная модель. Вы ее можете обуть как с классическим, так и со спортивным костюмом.
Также предложу легкие мокасины.
Модные нынче мокасины пришлось сразу вычеркнуть из списка. Такой фасончик на каждый день ортопеды не рекомендуют.
Наталья Шилец, заместитель заведующей обувной секцией Могилевского центрального универмага:
В первую очередь, родители обращают внимание, из какого сырья изготовлена обувь, второе – удобство и третье – цена.
За пару туфель – плюс 50 рублей к общему чеку покупок. Все пункты в списке вычеркнуты. А значит, ребенок к школе готов.
Считаем общую сумму нашего чека. Канцтовары – 50 рублей. Столько же за туфли. За рюкзак мы отдали 65 рублей. И в 150 рублей обошлись костюм с рубашкой.
Итого: 315 рублей. В заявленные 210 рублей мы не вложились. Хоть и покупали все, вроде, без излишеств.
На качество я изначально обращаю внимание. Все можно купить по нормальной цене.
В первую очередь, что ребенку нравится. Потом смотрю, чтобы он был качественный, легкий. И потом уже думаю о цене.
Чтобы цена и качество соответствовали.
Ирина Недобоева:
Назар Недобоев:
Ирина Недобоева:
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Новости Беларуси. Скоро школа. Кажется, этих двух слов достаточно, чтобы обозначить тему следующего сюжета. Но если углубиться, то все отнюдь не так просто, как...
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