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«Это был мой 15-й раз в Новинках». Чувства парня, который 10 лет употреблял наркотики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси 88 тысяч наркоманов. Население целого города. И это только официальные цифры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Егор:
Страх, боль и безысходность. Еще недавно они были единственными чувствами, которые испытывал Егор. Парень «сидел» на наркотиках больше 10 лет. Потеря работы, развод, тюремный срок. Годы зависимости не прошли бесследно…
Егор:
Сегодня у Егора все хорошо. У него есть работа и главное – планы на будущее.
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Новости Беларуси. В Беларуси 88 тысяч наркоманов. Население целого города. И это только официальные цифры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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