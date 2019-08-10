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«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

11.08.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Даже думать об этой теме страшно, не говоря о том, чтобы столкнуться лицом к лицу. С наркоманом. Но страх не победит понимания того, насколько важно рассказывать, показывать примеры – как было, как стало и как могло бы быть. Или не быть.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Каждый выбирает по себе. И сложно переломить ситуацию, если нет желания. Но пытаться все равно нужно. Ведь в каждом конкретном случае речь о человеческой жизни, дороже которой нет ничего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Репортаж Дмитрия Бояровича.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Не у всех получается «слезть» с иглы. В Беларуси 88 тысяч наркоманов. Население целого города. И это только официальные цифры.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Я употреблял и героин, и кокаин, и амфетамины. Эти вещества дают мнимую свободу. И человек постоянно хочет пребывать в этой свободе. Он прячется вместо того, чтобы преодолевать трудности.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Масла в огонь подливают фильмы. Во многих наркотики – это красиво. А если в кадре их принимают звездные актеры, на лицо эффект доверия. Зритель часто ассоциирует себя с героем картины – успешным и здоровым.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Лет, наверное, с 16 употребляла. Первые пробы был героин, а все остальное время – метадон. Все наркопотребители на тот момент были хорошо одеты. Вот я вижу наркомана – он нормальный, он при деньгах, он хорошо выглядит и так далее.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

А эти фото далеки от кинокартин. На них – жизнь. А точнее, то, что делает с человеком зависимость. Их не показывают в рекламе и вряд ли – на встречах со школьниками. Но вот так, в лучшем случае, заканчивается любая история, связанная с наркотиками.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Юлия, консультант БОО «Позитивное движение»:
Люди, которые употребляют наркотики... Ни на одного не подействовало «наркотики – это плохо». Мы живем уже в XXI веке и говорить о наркотиках нужно с другой точки зрения. Не эти страшные шприцы или умирающие люди, а может быть на личных историях.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно. Предотвращают беду лишь в единичных случаях.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
А этот с виду обычный белый микроавтобус зачастую появляется в разных частях города. Это передвижной консультативный центр. Сюда за помощью приходят те, кому она очень необходима.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Здесь же раздают чистые шприцы и презервативы, чтобы предотвратить худшее. А если сомнения все же есть – сделают тест на ВИЧ. Каждый день сюда приходят и новички. Их приводят «аутричи», то есть те, кто завязал.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Анатолий Поспелов, старший социальный работник БОО «Позитивное движение»:
Любой желающий может к нам обратиться анонимно и получить соответствующую необходимую помощь. В среднем, каждый мобильный пункт обслуживает около 20-30 наркопотребителей в день. Иногда эта цифра может доходить и до 100.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Сколько и как ни говорили бы о наркотиках, решение – что делать со своей жизнью – принимает сам человек. Только вот хэппи-энд в жизни случается далеко не всегда.

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Жизнь – она крутая без наркотиков. Я как будто живу. Я и не жил как будто бы. Как будто глаза открылись в один момент. Когда ты живешь честно, правильно, все открывается, все пути. Это чудеса!

«Это был мой 15-й раз в Новинках». Чувства парня, который 10 лет употреблял наркотики

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Анатолий Поспелов
 
 
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Новости Беларуси. Даже думать об этой теме страшно, не говоря о том, чтобы столкнуться лицом к лицу. С наркоманом. Но страх не победит понимания того, насколько...
 
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