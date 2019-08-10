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Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

11.08.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже поздно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

О таких случаях спрашиваем у сотрудника службы доверия. Из-за условий анонимности мы не раскрываем место, где принимают звонки, а также имени психолога. По его опыту, беспокойство за близкого, как это ни странно, чаще проявляют не родители.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Очень часто не родители задают вопросы, а бабушки и дедушки. Они переживают за своих внуков и говорят: «Мне кажется, что мой внук принимает какие-то препараты». Мы обычно всегда советуем – просто общайтесь, разговаривайте. Нужно, чтобы разговаривал именно родитель – мать или отец.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Психологи советуют: нельзя давить на человека, который, как вам кажется, начал принимать наркотики. Осуждение лишь ухудшит ситуацию.

Что делать, если вы заподозрили, что ребёнок употребляет наркотики?

Леонид Мухля, консультант РОО «Матери против наркотиков»:
Первое, что нужно сделать родителю – успокоиться. И чтобы он конструктивно подошел к ребенку: не с позиции агрессии, обвинения, а с позиции поддержки.

«Это был мой 15-й раз в Новинках». Чувства парня, который 10 лет употреблял наркотики

«Эти вещества дают мнимую свободу». Как в Беларуси предотвращают и лечат наркоманию?

Люди в материале: Леонид Мухля
 
 
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Новости Беларуси. Консультации по проблемам, связанным с наркотиками, в Беларуси оказывают несколько ресурсов, но ими пользуются, когда, грубо говоря, уже...
 
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