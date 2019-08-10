Тарифы на услуги ЖКХ до конца года повышаться не будут - вице-премьер

Источник материала: Интерфакс

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца текущего года повышаться не будут, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

"Могу сказать сразу: в этом году тарифы (на услуги ЖКХ - ИФ) расти не будут", - сказал Кухарев в эфире телеканала " ОНТ ".

Вице-премьер напомнил, что в соответствии с поручением главы государства тарифы на услуги ЖКХ не должны повышать более чем на $5 в год. "В этом году мы пошли на эксперимент. Мы тарифы в два этапа повышали: первый этап - с 1 января, второй - с 1 июня", - отметил он.

По словам Кухарева, таким образом по тарифам, которые выросли с 1 июня - на теплоснабжение - население будет платить по факту только в ноябре, после начала отопительного сезона.

Как сообщалось, население Беларуси с начала 2020 года будет оплачивать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено опубликованной антиинфляционной программой правительства и Нацбанка Беларуси, которая утверждена их совместным постановлением №659/12.

В соответствии с документом, с 2019 года начато поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования, что означает повышение тарифов на ЖКХ для населения и одновременное снижение тарифов на энергоресурсы для предприятий.

По данным Минжилкомхоза, с января 2018 года тарифами обеспечивается 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, т.е. субсидируемыми остаются только отопление и подогрев воды. Население оплачивает около 20% от их себестоимости.