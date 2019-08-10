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«Гибридной ржи раньше мы и не видели». Как Витебской области удалось выйти на 2 место по урожайности зерновых в стране?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Доля убранных площадей в Беларуси уже превысила 80 %. Намолот перешагнул отметку в 5 млн тонн зерна. Урожайность – более 32 центнеров с гектара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И еще одна интересная цифра. Витебская область вырвалась на второе место по урожайности сразу после Брестской. Результат заслуженный – в регионе много сделано, чтобы этого добиться. Например, ежегодно увеличиваются посевы гибридной ржи.
Двадцать лет в сельском хозяйстве, из них пять – на полях с гибридной рожью. Механизатор до сих пор не может поверить, что одно поле на севере страны может давать такую высокую урожайность.
Алексей Щуко, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Свитино-ВМК»:
Хозяйство в Бешенковичском районе было первым в Витебской области, которое высеяло гибридную рожь. По сути, брали «кота в мешке». Как себя поведет культура? Какую даст урожайность? Потребует ли дорогостоящего ухода? Вопросы, которые уже через год стали риторическими.
Людмила Мамойко, директор сельскохозяйственного предприятия «Свитино-ВМК»:
Хорошая зимостойкость, неприхотливая к почвам, устойчивая к засухе и болезням. Полный озерненый колос. И до 12 стебельков из одного зернышка. Реальность превзошла все, даже самые смелые ожидания.
Анастасия Аласания, корреспондент:
Удачный опыт коллег подхватили хозяйства по всей области. И пусть в сравнении с южными регионами страны здесь мелкая контурность полей, более низкие температуры, близко расположены грунтовые воды, неприхотливая гибридная рожь, на которую сделали ставку, по средней урожайности вывела северную часть Беларуси на лидирующие позиции. И по праву завоевала звание «золота витебских полей».
Иван Борис, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Рожь – урожайность повыше. Она пониже ростом, и идет комбайн намного легче, чем такую рожь молотить. Рост колоса тоже побольше.
Гибрид целенаправленно «завоевывает» север. Пожалуй, нет таких хозяйств, где эту культуру еще не видели. А уж те, кто попробовал, ни за какие деньги не готов от нее отказаться.
Так, в «Вымно» сегодня под уборку 400 гектаров. В следующем году эти площади увеличат почти вдвое.
Виталий Воробьев, директор филиала «Вымно» предприятия «Молоко г. Витебск»:
Енох Токарец, главный агроном филиала «Вымно» предприятия «Молоко г. Витебск»:
Урожайность гибрида считают даже соломой. С одного гектара убирают до 10 тонн. Она пригодится для подстилки животным. Само же зерно может давать до 96 центнеров с гектара. По сути, это живые деньги. И мы либо их бездумно тратим, закупая зерно за рубежом, либо продаем излишки и зарабатываем валюту. Это подчеркнул и Президент во время селекторного совещания с губернаторами.
Мука из зерна нового урожая, в том числе и ржаная, на неделе начала поступать на витебский хлебозавод. Ежесуточно здесь выпекают 30 тонн только ржано-пшеничного или, как мы привыкли говорить, черного хлеба.
Ольга Павлюченко, главный технолог предприятия «Витебскхлебпром»:
35 наименований ежесуточно. В одни добавляют картофельное пюре – так булка дольше будет оставаться свежей. В другие – концентрат квасного сусла. В небольших количествах уникальный продукт делают в Полоцке.
Валентина Асташкевич, начальник отдела предприятия по производству напитков и концентратов:
На то сусло и квасное, чтобы делать из него и настоящий домашний квас. Бодрящий, с ароматом хлебной корочки. А еще кондитеры добавляют его в отдельные виды печенья и пряников. Это хорошо для диабетиков или приверженцев правильного питания.
Сергей Куксов, директор предприятия по производству напитков и концентратов:
И если кому рожь противопоказана, так это курам. Их организм не способен переработать такое зерно. Потому для своих пернатых Валентина Бычкова выращивает пшеницу. Свиней и корову уже не держит, а так бы попробовала и гибридную рожь. Если бы селекционеры вывели ее лет 30 назад, вздыхает хозяйка, многих трудностей избежали бы сельчане.
Валентина Бычкова, житель Мазолово:
Зерно в колхозах тогда уже не давали, спасали колхозный скот. А со своего приусадебного участка... У меня было в то время 3 гектара земли. Я сеяла травы, я сеяла зерновые гектар.
И несмотря на то, что цены на зерно и комбикорм сельчанам сегодня вполне доступны, Валентина каждый год 10 соток отдает под зерновые. Без такого – своего поля – она уже не представляет жизни. И в конце беседы еще раз это искренне подчеркнет.
Валентина Бычкова:
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«Гибридной ржи раньше мы и не видели». Как Витебской области удалось выйти на 2 место по урожайности зерновых в стране?
Новости Беларуси. Доля убранных площадей в Беларуси уже превысила 80 %. Намолот перешагнул отметку в 5 млн тонн зерна. Урожайность – более 32 центнеров с гектара,...
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