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«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чужих детей не бывает. «Беларусбанк» вот уже 11 лет воплощает в жизнь проект социально-корпоративной ответственности «Родительский дом», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже построено 16 детских домов семейного типа. Это альтернатива обычным интернатам, которая дает возможность одиноким мальчишкам и девчонкам жить в семье в большом уютном доме.
Уже 13 лет Раиса и Казимир Макей работают родителями. Сейчас в их доме 9 детей. Старшему Алексею – 21 год, а младшим близнецам – всего 9.
Родные и приемные – такого деления в дружной семье нет, здесь все свои. И те, что сегодня живут под одной крышей, и 8 выпускников, которые теперь уже навещают родительский дом.
Моё детство началось только, когда я попала в эту семью.
Я нашла своё детство в этом доме. И счастье тоже.
Чтобы в доме нашлось место каждому, «Беларусбанк» 8 лет назад подарил семье новый коттедж. Теперь он всегда полон смеха и счастья.
Раиса Макей, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
И таких семей, которые смогли обрести жильё благодаря программе «Беларусбанка» «Родительский дом», уже 16. В них проживают 150 детей. Все они стали для компании по-своему родными.
Марина Ленчевская, председатель объединенной организации ОАО «АСБ «Беларусбанк» ОО «БСЖ»:
В 2019 году «Беларусбанк» решил поддержать и родителей. Специально для профессиональных мам в Минске прошёл тренинг-семинар с участием сотрудников детских SOS-деревень Беларуси.
Они, как никто, знают, как справиться с кризисной ситуацией и не попасть в ловушку эмоционального выгорания.
Светлана Коноваленко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Марина Ленчевская:
Кстати, проект «Родительский дом» в 2018 году отметил первый 10-летний юбилей и был признан лучшим в стране КСО-проектом по версии международной премии HR-бренд. Строительство коттеджей для приёмных семей «Беларусбанк» продолжает – 17-й дом семейного типа появится в Витебской области.
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«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»
Новости Беларуси. Чужих детей не бывает. «Беларусбанк» вот уже 11 лет воплощает в жизнь проект социально-корпоративной ответственности «Родительский...
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