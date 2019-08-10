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«В монастырь пришёл просто, по деревянному мосту». О чудесах и жизни за пределами мирской суеты – репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Евгений Пустовой взялся рассказать о сакральном, а точнее о богатых религиозных традициях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О традициях нашей многоконфессиональной Беларуси, где долгие века представители разных вероисповеданий живут в мире и согласии. Но все же подавляющее большинство жителей считает себя православными верующими.
Это акафист – особо торжественное песнопение о важных событиях в истории небесных заступников. Над окрестностями Жировиц молитва у главного в Беларуси лика Богоматери парит без малого полтысячелетия.
Первоверховного апостола Петра Христос назвал Сиф – камень, на котором и создал Церковь. А это камень, на котором утвердилось православие в Беларуси.
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Престол – самое важное и защищенное место в храме. Это святая святых не только Явленской церкви, но и всего монастыря. Нашему оператору сделали исключение.
Отец Евстафий уже 16 лет в рясе. Драматург по диплому подобрать ключ к чаяниям своей жизни смог только здесь, у неиссякаемого источника живой веры.
Иеромонах Евстафий:
Впрочем, в Жировицах можно утолить даже жажду от огня скептицизма. Инвентаризация чудес – в обычном журнале. Чудес не из далекого Средневековья, а произошедших с современниками – из Минска, Праги, соседнего села...
Жировичский монастырь подчинен только Патриарху – он ставропигиальный. Но значимость обители не столько в наличии непривычного для светского уха определения, а в молитве. Она здесь звучала всегда.
Владыка Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Самый западный в Беларуси оплот православия зовут даже лаврой. Но местная братия – 36 иноков и иеромонахов – черноризцев в священническом сане молится о тишине. Ведь зачастую монастыри в соседних странах превращаются в туристические мекки. А православие – это прежде всего приватная беседа с Богом. Как здесь говорят, минуть сию чашу удалось.
Владыка Порфирий, епископ Лидский и Сморгонский:
Сейчас в Жировичах с новой силой звучат не только песнопения. Но сугубо мирские мелодии – строительные звуки. После недавнего визита в духовную обитель светского руководства ведутся активные реставрационные работы. Это же еще и архитектурная жемчужина страны. Но в монашестве важна не форма, а содержание.
Инок Рафаил – насельник Лаврышевского монастыря. Под сенью возобновляемого белорусского Валаама в прошлом житель столицы нашел покой.
Сейчас бывший инженер-электронщик старательно выводит кисточкой библейские молитвы. Руками братии заново пишутся новые страницы в истории древних белорусских обителей. Что называется, свято место пусто не бывает.
Владыка Вениамин:
На наших землях существовало более 70 монастырей. Сейчас – половина, 35. Большинство из них женских – 23. Одна из самых монастырских епархий – Витебская. Организовано шесть монашеских общин.
Сдуть пыль забвения с древнего и чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери и поднять на своих плечах строительство разрушенного богоборческой властью монастыря. Тяжкий крест положили на плечи одного из самых молодых архимандритов Беларуси – отца Сергия.
Архимандрит Сергий, настоятель Свято-Троицкого Маркова монастыря:
В Троицкий Марков монастырь Витебска тропы попечителей и паломников пока заросшие.
Зачастую как пророков мы ищем за пределами своего отечества, так и особые места молитвы – по глобусу. А ведь сначала надо научиться почитать свое, родное.
Владыка Порфирий, епископ Лидский и Сморгонский:
О Лавришево пишет еще Ипатьевская летопись. Попечителем монастыря был Войшелк – представитель княжеского рода. Но здесь, конечно, больше помнят и знают о преподобном – значит, святом из монахов – Елисее.
Его канонизировали на сотни лет раньше, чем появились ростки больших и теперь известных лавр. Именем основателя и назван монастырь. А о явленных здесь чудесах спасения от татар с упоением рассказывает инок с тюркскими чертами лица.
Инок Рафаил, насельник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сюда в поисках себя и Бога течет вереница паломников. Из-за такого обилия братия ежегодно вынуждена ремонтировать этот деревянный мост.
А расцвет центров духовной жизни, яко жезл Ааронов, тянет к высотам и светское устроение. По церковному уставу у Бога все просто – и в миру, и в монастыре – у каждого свободный выбор сугубо своего уникального пути.
Инок Рафаил:
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«В монастырь пришёл просто, по деревянному мосту». О чудесах и жизни за пределами мирской суеты – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Евгений Пустовой взялся рассказать о сакральном, а точнее о богатых религиозных традициях, сообщили в программе «Неделя» на...
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