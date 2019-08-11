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Кухарев рассказал, когда в Беларуси можно будет сократить срок отключения горячей воды

12.08.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ рассказал, когда появится возможность сократить срок отключения горячей воды в межотопительный период, сообщает БЕЛТА.

Кухарев рассказал, когда в Беларуси можно будет сократить срок отключения горячей воды

По словам Владимира Кухарева, в республике в настоящее время срок отключения горячей воды не превышает 14 дней. "Его можно сокращать, и мы будем двигаться в этом направлении", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что ранее для прокладки тепловых сетей использовались металлические трубы, теперь - более долговечные ПИ-трубы, которые могут эксплуатироваться более 50 лет. "Когда мы в полном объеме перейдем на ПИ-трубы, появится возможность значительно сократить сроки отключения горячего водоснабжения", - добавил он.

Как ранее сообщал журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, в стране есть примеры того, что работы с учетом состояния сетей выполняются быстрее, соответственно, горячую воду возвращают в более сжатые сроки. Например, в Волковыске отключение горячего водоснабжения в среднем составляет 10 суток, в Новогрудке - 7 суток. В части города Слонима, где теплоснабжение осуществляется организациями ЖКХ, без горячей воды жители остаются всего на 3-4 дня.

 
 
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  Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ рассказал, когда появится возможность сократить срок отключения горячей воды в межотопительный...
 
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