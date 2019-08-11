Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство Беларуси ожидает принятия указов об ипотеке и стройсбережениях уже в 2019 году. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.





По словам вице-премьера, необходимо создавать условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве жилья не только с использованием господдержки, но и с привлечением собственных средств. "В том числе таких инструментов, как ипотека, строительные жилищные сбережения. Сейчас подготовлено два проекта указа. Они согласованы. И мы думаем, что в этом году они будут приняты и тоже дадут толчок строительству", - заявил Владимир Кухарев.

"Кроме того, у нас уже в течение двух лет доступна невысокая процентная ставка по кредитам, которая также позволяет населению активно при помощи кредитных ресурсов и за счет собственных сбережений участвовать в строительстве", - добавил заместитель премьер-министра.

Ранее 1 августа начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко сообщил журналистам, что проекты указов об ипотеке и строительных сбережениях находятся в высокой степени готовности. "Что касается проекта указа по строительным сбережениям, то он сейчас на стадии окончательного согласования. Думаю, в течение одной-двух недель внесем его в Аппарат Совета Министров на рассмотрение. Надеемся, что он будет там рассмотрен и направлен главе государства", - отмечал начальник управления. Минстройархитектуры прорабатывало проект указа с различными ведомствами, понимание достигнуто, но некоторые замечания есть по итогам экспертизы, которая оценивает криминогенные риски. В проект указа внесены некоторые коррективы. Отвечая на вопрос об ипотеке, Александр Авраменко уточнил, что подготовкой соответствующего проекта указа занимается Министерство экономики. Минстройархитектуры согласовало проект указа. Сообщалось, что поначалу при его обсуждении с разными ведомствами было много вопросов, но точки соприкосновения удалось найти. Проект указа об ипотеке также может быть в ближайшее время направлен главе государства. С внедрением системы строительных сбережений у граждан будет еще одна возможность быстрее построить жилье. Это касается и тех, кто не относится к категории нуждающихся.