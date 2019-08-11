|
Прогноз по валютам: что будет с долларом в середине августа, куда развернулся рубль
Источник материала: Myfin
Благодаря чему рубль укрепляется
– Прошедшая неделя ознаменовалась достаточно серьезным укреплением белорусского рубля на внутреннем валютном рынке, как и вся первая половина текущего года. Объяснение этому можно найти в статистике, которая была опубликована на этой неделе, и в комментариях
По представленным данным,
Это было достаточно ожидаемое решение регулятора. И оно было основано на том, что инфляционные показатели находятся в прогнозных значениях – около 5%. Базовая инфляция на уровне чуть больше 4%. Это дает основание Нацбанку полагать, что к концу года показатель по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каких изменений можно ожидать на валютном рынке в середине августа?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)