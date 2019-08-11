Прогноз по валютам: что будет с долларом в середине августа, куда развернулся рубль

– Прошедшая неделя ознаменовалась достаточно, как и вся первая половина текущего года. Объяснение этому можно найти в статистике, которая была опубликована на этой неделе, и в комментариях

золотовалютные резервы в Беларуси выросли до исторического максимума – достигли суммы 8,6 млрд долларов в эквиваленте. И, собственно, это позволило Нацбанку на текущей неделе понизить ставку рефинансирования до 9,5% – на 0,5%. По представленным данным,в Беларуси выросли до исторического максимума – достигли суммыдолларов в эквиваленте. И, собственно, это позволило Нацбанку на текущей неделе понизитьдо– на