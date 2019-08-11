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Прогноз по валютам: что будет с долларом в середине августа, куда развернулся рубль

12.08.2019 06:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: что будет с долларом в середине августа, куда развернулся рубль
фото: Myfin.by

Благодаря чему рубль укрепляется

Прогноз по валютам: что будет с долларом в середине августа, куда развернулся рубль – Прошедшая неделя ознаменовалась достаточно серьезным укреплением белорусского рубля на внутреннем валютном рынке, как и вся первая половина текущего года. Объяснение этому можно найти в статистике, которая была опубликована на этой неделе, и в комментариях Национального банка.

 

По представленным данным, золотовалютные резервы в Беларуси выросли до исторического максимума – достигли суммы 8,6 млрд долларов в эквиваленте. И, собственно, это позволило Нацбанку на текущей неделе понизить ставку рефинансирования до 9,5% – на 0,5%.

Это было достаточно ожидаемое решение регулятора. И оно было основано на том, что инфляционные показатели находятся в прогнозных значениях – около 5%. Базовая инфляция на уровне чуть больше 4%. Это дает основание Нацбанку полагать, что к концу года показатель по инфляции будет в тех же самых пределах.

 
 
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Каких изменений можно ожидать на валютном рынке в середине августа?
 
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