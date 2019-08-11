Карьерная пила. Актеры, сделавшие себе карьеру ролями маньяков

Источник материала: Аргументы и факты

Тобин Белл – Джон «Пила» Крамер

Актёр Тобин Белл, он же Джон Крамер в серии фильмов «Пила», родился 6 августа 1942 года в Нью-Йорке. Надо сказать, что с самого начала артистической карьеры Белл играл убийц и маньяков, говорящих вкрадчивым голосом. Так, он исполнил роль убийцы у Сидни Поллака и Унабомбера Теодора Качински в телевизионной ленте «Унабомбер: Подлинная история». Его герой – террорист, организовавший кампанию по рассылке бомб по почте.

Но, безусловно, мировую славу Беллу принесла роль маньяка Джона Крамера. В «Пиле», вышедшей на экраны в 2004 г., и продолжениях его герой, серийный убийца, желает, чтобы люди почувствовали цену жизни благодаря тему, как он с ними изуверски «играет»… Зверскую жестокость артиста критики оценили высоко: Белл получил различные премии за образ «лучшего злодея».

В своих интервью американский актер признается, что «обычно при виде меня люди напрягаются, дергаются, отскакивают. Такая вот реакция». Однажды в Торонто артист решил выпить вечером в баре. «Барменша вроде закрывалась или вытирала что-то. Меня она заметила, только когда я подошел довольно близко к стойке. Она повернулась и начала произносить "Чем я могу вам по..?" И это все, что она успела сказать. Потом она изменилась в лице и пролепетала: "О боже, о нет, о нет. Я сегодня не засну. Господе Иисусе!" И выбежала через заднюю дверь».

К счастью, в жизни артист совсем не похож на своих героев. С убежавшей из бара девушкой актер смог поговорить, теперь они дружат.



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Билл Скарсгорд – Клоун Пеннивайз

Ещё один актёр, прославившийся благодаря роли в хорроре, – швед Билл Скарсгорд, сыгравший в «Оно» и «Оно 2». Фильмы ужасов режиссёра Энди Мускетти основаны на одноимённом романе писателя Стивена Кинга и повествуют о семерых детях, которых терроризирует «клоун Пеннивайз» – «существо, которое может принимать разные обличия, черпающее силу из их страхов, ненависти и разочарования».

Сам Билл родом из вполне добропорядочной семьи актёра и врача. Но в роли исчадия ада оказался вполне органичен. «Оно» вызвало огромный резонанс в клоунской среде. Многие артисты, работающие в этом жанре, выходили десятками на пикет к студии, которая транслировала по ТВ этот фильм. Клоуны считали, что фильм очерняет их искусство. «Мы только отошли от мема про страшных клоунов… всё только начало приходить в норму, и тут выходит трейлер «Оно» и всё начинается сначала», – с горечью признавался Ник Кейн, известный как клоун Мистер Ник. Но создатели «Оно», наоборот, считают, что их фильм только делает рекламу клоунам, так как люди любят, когда им щекочут нервы, и специально будут приходить посмотреть на клоунов в надежде, что «они что-то вытворят».

Справедливости ради надо сказать, что в отличие от «Пилы» Белла, внешность Скарсгорда не пугает людей в обычной жизни, и ему достаются самые разные роли. Шведский артист был номинирован на шведскую премию «Золотой жук» за роль Симона в драме «В космосе чувств не бывает». Он играет больного парня, страдающего синдромом Аспергера, который сильно влияет на восприятие окружающего мира.

Роберт Инглунд – Фредди Крюгер

Конечно же, в списке актеров, прославившихся благодаря ролям маньяков, нельзя обойтись без самого кровавого – Фредди Крюгера из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Роль маньяка сыграл американец Роберт Инглунд. Причём сыграл настолько забористо, что даже получил премию «Сатурн».

Благодаря созданному жуткому образу Роберту и впоследствии везло на ужастики: он снимался в хоррор-адаптации «Призрака Оперы», экранизации рассказа все того же Кинга «Давилка», триллере «Городские легенды», телесериале «Мастера ужасов». К своему образу в кино актер относится с изрядной долей юмора и гордится тем, что стал самым злобным и кровавым маньяком в истории кино. У других артистов никакой славы нет, говорит он. А вот его Фредди знает весь мир. И далеко не каждый артист смог бы так сыграть убийцу, как он.

Инглунд – образцовый семьянин. Его жена Нэнси Бут Инглунд, мастер по гриму и реквизиту, во всех интерью говорит, что Роберт – нежнейший муж. А сам артист называет Нэнси «любовью всей своей жизни». В браке они больше 30 лет, и ни разу Роберт не повёл себя грубо, подчеркивает супруга «Фредди Крюгера».



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Дуглас Брэдли – Пинхэд

Составить конкуренцию Фредди-Инглуду может Дуглас Брэдли. Он же Пинхэд, демон с утыканной булавками головой из франшизы «Восставший из ада». Гримерам порой приходилось тратить по шесть-семь часов, чтобы придать внешности Дага ледянящий кровь облик. На эту роль режиссёр фильма Клайв Баркер Дага позвал, что называется, по дружбе – они приятельствовали со школьной скамьи. И «удружил» аж на восемь фильмов. Хотя сперва режиссёр и не думал отводить Пинхэду ключевую роль – ну, монстр и монстр, ничем не ярче других. Но в процессе съемок выяснилось, что только герою Дугласа грим позволил произносить хоть какие-то фразы (поговаривали, что детали грима Даг прорабатывал сам).

Правда, Брэдли чуть не отказался от роли своей жизни. Ему не хотелось играть безмолвное чудище, лица которого не разглядеть, и он пытался убедить режиссёра отдать ему роль парня, который таскает мебель. Пусть эпизод, зато его можно разглядеть на экране во всей красе! Режиссёр на уговоры не поддался, зато в процессе съемок существенно расширил роль Пинхэда. Персонаж оказался настолько запоминающимся, что Брэдли буквально шагнул к славе. В продолжениях «Восставшего» его персонажу отводилась уже ключевая роль. Даг и в реальной жизни не отказывал себе в удовольствии эпатировать добропорядочную английскую публику и время от времени играл тяжелый металл. Всё остальное время он остается благообразным англичанином и живёт в Лондоне вместе с женой и двумя детьми.