Суперсорняк. Чем интересен пырей и как с ним бороться

Источник материала: Аргументы и факты

Тот, кто видел прошитый её белым корневищем картофельный клубень или пробитую навылет старую доску, оказавшуюся в земле, понимает, откуда такое название.

Живучесть пырея феноменальна – достаточно оставить при прополке кусочек корневища со всего лишь одной почкой, как она мгновенно тронется в рост, образует новое растение и продолжит душить своими крепкими корневищами все посадки вокруг. Вездесущий пырей – это кошмар садовода. Не страшны ему ни засуха, ни морозы, ни гербициды сплошного или избирательного действия.

Конечно, все сорняки отличаются живучестью и плодовитостью, но пырей – один из бесспорных чемпионов в этих дисциплинах. Его длинные ползучие корневища разбегаются во все стороны, переплетаясь в тугие подземные клубки, опутывающие и душащие всё на своём пути. Достаточно малейшего повреждения на корневище, как тут же просыпаются спящие почки и выпускают новые подземные побеги. Пырей не образует куртин, как большинство других злаков, из хитросплетения крепких, как проволока, корневищ наружу вылезают лишь отдельные побеги. На одном гектаре плодородной пашенной земли длина корневищ пырея может составлять несколько сотен километров, а количество почек на них исчисляется сотнями миллионов! Пырей можно уподобить бессмертной Гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новые: если лопата отсекает один корень, то он начинает ветвиться, и от места среза разбегаются в разные стороны новые корневища.

Как бороться?

Наиболее эффективный способ обессилить этот суперсорняк – перекапывание почвы с тщательной ручной выборкой корневищ. Но работа весьма кропотливая.

Есть ещё один агротехнический способ борьбы с пыреем – «истощение угнетающими культурами». Для этого почву, поражённую пыреем, можно засеять сидератами (например, другими злаками), которые дадут достойный отпор агрессору, образовав плотную дерновину.

Также можно установить подземный барьер – вкопать куски кровельного железа, шифера или других прочных материалов, которые остались после строительных работ, на глубину 30–40 см. Этого вполне достаточно, чтобы преградить путь сорняку.



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Кстати

Даже такой неистребимый сорняк, как пырей, может приносить не только вред, но и пользу. Во-первых, корневища настолько богаты полисахаридами, сапонинами, эфирными маслами, витаминами и органическими кислотами, что с древних времён применяются в медицине для лечения огромного количества заболеваний.

Во-вторых, при скрещивании пырея с пшеницей получены гибриды многолетников, обладающие полезными качествами: устойчивостью к болезням, вредителям, стрессам и морозам, дающие качественное зерно и к тому же прекрасно размножающиеся вегетативно (корневищами).

И в-третьих, пырей используется как полезная кормовая культура, которую с удовольствием поедают многие домашние животные.