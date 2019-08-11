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Топ-3 стильных квартир минчан, которым не стыдно подражать

12.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья все чаще попадаются экземпляры, с которых хочется брать пример. Смотрите, какие стильные квартиры REALTY.TUT.BY обнаружил в риелторских базах. Их ремонты не стыдно взять на заметку.

Репина, 4

Трехкомнатная квартира площадью 94 квадратных метра расположена в престижном районе рядом с проспектом Машерова. Жилье не только отлично спланировано по функционалу, но и выглядит замечательно.


Фото: Куфар. Недвижимость

Особого внимания заслуживают встроенные системы хранения в гостиной и спальне.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира продается за 350 тысяч долларов в эквиваленте.

Лопатина, 5

Интерьер этой двухкомнатной квартиры-студии в 64 квадратных метра имеет особенное настроение. Он яркий, грамотно разбавленный красным и горчичным цветами. Тут нет перебора, но есть характер и настроение.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Цена — 142 тысячи долларов в эквиваленте.

Туровского, 12

Двухкомнатная квартира в новостройке площадью 59 квадратных метров. В ней уже сделан ремонт в стиле лофт. Обратите внимание на отличную идею сделать потолок из деревянных панелей. Цена — 129,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость
 
 
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