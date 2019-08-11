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Топ-3 стильных квартир минчан, которым не стыдно подражать
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке жилья все чаще попадаются экземпляры, с которых хочется брать пример. Смотрите, какие стильные квартиры REALTY.TUT.BY обнаружил в риелторских базах. Их ремонты не стыдно взять на заметку.
Репина, 4
Трехкомнатная квартира площадью 94 квадратных метра расположена в престижном районе рядом с проспектом Машерова. Жилье не только отлично спланировано по функционалу, но и выглядит замечательно.
Особого внимания заслуживают встроенные системы хранения в гостиной и спальне.
Квартира продается за 350 тысяч долларов в эквиваленте.
Лопатина, 5
Интерьер этой двухкомнатной квартиры-студии в 64 квадратных метра имеет особенное настроение. Он яркий, грамотно разбавленный красным и горчичным цветами. Тут нет перебора, но есть характер и настроение.
Цена — 142 тысячи долларов в эквиваленте.
Туровского, 12
Двухкомнатная квартира в новостройке площадью 59 квадратных метров. В ней уже сделан ремонт в стиле лофт. Обратите внимание на отличную идею сделать потолок из деревянных панелей. Цена — 129,9 тысячи долларов в эквиваленте.
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