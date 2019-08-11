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Лариса Лужина: не люблю сидеть на диете и лечиться народными средствами

12.08.2019 07:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лариса Лужина: не люблю сидеть на диете и лечиться народными средствами
Лариса Лужина. © / РИА Новости

Есть нужно часто, но понемногу

-  Лариса Анатольевна, что вы делаете для поддержания фигуры? Сидите на диете?

-  Честно говоря, я всё время то толстею, то худею, то толстею, то худею. Сейчас похудела и думаю: слава тебе господи, вот бы только снова не набрать. А лучше ещё похудеть.
Каждый день встаю на весы, но меня как заклинило на одном весе, ну ни грамма организм не сбрасывает, даже злости не хватает. Я уже и ягоды годжи принимала, чего только не пробовала, на меня ничего не действует. Я только одно поняла: если после шести не ем, то действительно вес сбрасываю. Но не получается после шести не есть с моей профессией!

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Что же касается диет, я на них перестала сидеть. Решила, что это всё глупости. Лично мне нужна не диета, а система питания, когда ешь часто, но помалу, вот это самое лучшее. Всё время надо что-то закидывать в желудок, как топливо в печку. Не надо сильно объедаться, надо есть по чуть-чуть пять раз в день, через каждые три часа.

– А любимые рецепты красоты у вас есть? Выглядите вы очень свежо. Может быть, делаете какие-то маски, ледовые обтирания?

– Я всю жизнь предпочитала натуральную косметику. Мне нравятся кремы с маслом болгарской розы. Но ничего особенного я не делаю со своим лицом и очень жалею. Я работаю в антрепризе с Алёной Яковлевой, вот она просто молодец. Всё время наносит какие-то маски, под глаза – патчи. Я тоже всё время хочу начать это делать, покупаю. Один раз сделаю и забываю. А потом всё валяется. Но иногда посещаю салон красоты – у нас многие актрисы туда ходят для похудения. Там иголку вставляют в ухо. Доктор и мне вставила иголку, но я не похудела от этого совершенно. Иголка просто красивая была – с топазом. В этом салоне мне покололи гиалуроновую кислоту. Сеансов пять или шесть сделала.

Гиалуронка увлажняет лицо, а у меня очень сухая кожа, и такие укольчики освежают лицо. Делать их немножко больно, но ничего. У меня, по крайней мере, нет никаких синяков после уколов.

Лариса Лужина: не люблю сидеть на диете и лечиться народными средствами
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Стараюсь не думать о грустном

 – А как вы относитесь к народной медицине? Пользуетесь какими-то средствами?

– У меня ведь мерцательная аритмия. Был тромб. Очень хороший врач мне разбил этот тромб, но мерцалка осталась. Я не могу быстро ходить, мне тяжело подниматься по лестнице на высокие этажи. Всё это оттого, что сердце бьётся неровно, всё время аритмия, и устаёшь очень сильно. Я вычитала, что против аритмии есть народные методы. Попробовала. Берёшь лук с мёдом, и нужно дважды в день съедать по столовой ложке этого месива. Лечиться надо долго, нужно чуть ли не полгода, чтобы какая-то реакция была. У меня не получается так. Я всё время куда-то уезжаю, а тащить всё это с собой невозможно. Потом это лук всё-таки, а я играю на сцене с партнёром. Ещё, говорят, нужно пять или шесть грецких орехов в день съедать – помогает от аритмии.

Потом нужно делать 10 дней перерыв, потом опять месяц есть орехи. Я за месяц съела целый килограмм этих орехов. Очень вкусные, но всё равно сердце бьётся, как заячий хвост, ничего не помогает.

– В этом году вы отметили юбилей – 80 лет. Возраст вас не пугает?

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– В общем-то, пугаешься, конечно. Сейчас очень противное время наступило. Я чувствую, понимаю, что мне осталось совсем немного. Не хочется об этом думать, но каждый день рождения напоминает, что очередной год уже прожит. И чувствуешь, что подходишь к своему Рубикону. Я очень плохо сплю. Раньше двух-трёх часов ночи не засыпаю, а просыпаюсь в четыре-пять утра. Где-то прочитала, что, когда люди просыпаются в четыре часа ночи или в пять часов утра, это страх перед смертью. Но я, конечно, стараюсь не думать о грустном. Сколько отпущено – столько отпущено.

– А что поднимает вам настроение?

– Работа. Вот и весь ответ. У меня бы сейчас поднялось настроение, если бы кто-то пригласил меня сняться в кино. Антрепризы – это хорошо. Но хочется съёмок, потому что кино я всё же люблю больше театра. И хочется, конечно, заниматься именно этим.

Наша справка:

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде, пережила блокаду. 

  • В 1960 году поступила на актёрский факультет ВГИКа.
  • В 1989 году получила звание народной артистки РСФСР.
  • Первый муж – Алексей Чардынин, кинооператор.
  • Второй муж – Валерий Шувалов, кинооператор.
  • Сын – Павел Валерьевич Шувалов, звукорежиссёр киностудии «Мосфильм».
  • Внуки – Даниил, Матвей, Прохор.
  • Третий муж – Владимир Гусаков, актёр.
  • Четвёртый муж – Вячеслав Матвеев, администратор.

Лариса Лужина: не люблю сидеть на диете и лечиться народными средствами
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Народная артистка Лариса Лужина рассказала, почему не любит сидеть на диете и лечиться народными средствами.
 
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