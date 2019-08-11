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До 80 метеоров в час. Сегодня белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года
Источник материала: Tut.by
Сеодня ночью, с 12 на 13 августа, ожидается пик звездопада Персеиды. Об этом
Каждое лето на Земле можно наблюдать зрелищный звездопад — Персеиды. Наша панета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в земной атмосфере, из-за чего и образуется «звездный дождь».
Наблюдается этот метеорный поток ежегодно в период с 17 июля по 24 августа, но в этот раз максимум «звездопада» придется на ночь 12 августа: сегодня ночью мы сможем наблюдать около 60−80 падающих и сгорающих метеоров в час.
Лучше всего Персеиды будут видны в северном полушарии, так как в южных широтах радиант никогда не поднимается над горизонтом.
Жителям Беларуси астрономы советуют посмотреть после захода солнца в северо-восточном направлении звездного неба, где расположено созвездие Персей. После полуночи созвездие поднимется высоко над горизонтом, и метеорный поток можно будет наблюдать во всей его красе. В какой-то момент даже может показаться, что метеоры вылетают прямо из Персея и устремляются во все стороны.
И, конечно, лучше наблюдать за звездным небом за городом, подальше от светового загрязнения. Единственное, что в этом году Луна будет в фазе, близкой к полнолунию, что даст лишнюю засветку.
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Наблюдается этот метеорный поток ежегодно в период с 17 июля по 24 августа, но в этот раз максимум «звездопада» придется на ночь 12 августа.
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