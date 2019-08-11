Лицо материнства. Фотограф показала, как меняются женщины после родов

Источник материала: Tut.by

Родительство — одна из самых ответственных миссий в жизни человека, которая накладывает неизгладимый отпечаток не только на поведение человека, но и на его внешность. Литовский фотограф Вайда Размиславиче создала нежный фотопроект, в котором ей удалось подметить изменения, которые произошли с матерями, рассказывает boredpanda.com

Фотохудожница снимает проект, который она назвала «Становясь матерью». Она делала портреты героинь до и после родов, фокусируясь на их лицах.

















































— Я специально выбрала простой формат в духе «фото на паспорт», акцентируясь на глазах матерей, сознательно избегая демонстрации живота, — рассказала художница. — Я специально выждала некоторое время перед тем, как публично представить фотосерию. Каждый день возвращаясь к ним, снова и снова выжидая, пока серия сможет «родиться» на белый свет.