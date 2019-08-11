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Лицо материнства. Фотограф показала, как меняются женщины после родов
Источник материала: Tut.by
Родительство — одна из самых ответственных миссий в жизни человека, которая накладывает неизгладимый отпечаток не только на поведение человека, но и на его внешность. Литовский фотограф Вайда Размиславиче создала нежный фотопроект, в котором ей удалось подметить изменения, которые произошли с матерями,
Фотохудожница снимает проект, который она назвала «Становясь матерью». Она делала портреты героинь до и после родов, фокусируясь на их лицах.
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Нежный фотопроект от литовского фотографа Вайды Размиславиче
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