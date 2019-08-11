Приём документов

Источник материала: Асiповiцкi край

по выдвижению представителей в составы Могилевской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созывы осуществляется в каб. 111 Дома Советов (г.Могилев, ул.Первомайская, д.71) в рабочие дни с 8.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00.

Последний день приема документов – 30 августа 2019 г.