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ГАИ информирует. Профилактическое мероприятие «Гостехосмотр»
12.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
продлится в стране по 17 августа. Для привлечения внимания автовладельцев к поддержанию транспорта в технически исправном состоянии сотрудники Госавтоинспекции при проверке делают акцент на наличие допуска к участию в дорожном движении.
В текущем году в республике по причине технеисправности транспорта произошло 8 ДТП, 3 человека погибли, 27 получили травмы.
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продлится в стране по 17 августа. Для привлечения внимания автовладельцев к поддержанию транспорта в технически исправном состоянии сотрудники Госавтоинспекции...
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