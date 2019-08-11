ГАИ информирует. Профилактическое мероприятие «Гостехосмотр»

Источник материала: Асiповiцкi край

продлится в стране по 17 августа. Для привлечения внимания автовладельцев к поддержанию транспорта в технически исправном состоянии сотрудники Госавтоинспекции при проверке делают акцент на наличие допуска к участию в дорожном движении.

В текущем году в республике по причине технеисправности транспорта произошло 8 ДТП, 3 человека погибли, 27 получили травмы.



