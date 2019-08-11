Morandi и Горан Брегович зажгли на бесплатном концерте в самом центре Минска. Как это было

Источник материала: Tut.by

Velcom стал A1. В честь знаменательного события в самом центре Минска прошел большой бесплатный музыкальный концерт. На одной сцене выступили группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром. А завершилось все масштабным лазерным шоу. Как это было — смотрите глазами фотокорреспондента TUT.BY.

















































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