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Morandi и Горан Брегович зажгли на бесплатном концерте в самом центре Минска. Как это было
Источник материала: Tut.by
Velcom стал A1. В честь знаменательного события в самом центре Минска прошел большой бесплатный музыкальный концерт. На одной сцене выступили группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром. А завершилось все масштабным лазерным шоу. Как это было — смотрите глазами фотокорреспондента TUT.BY.
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Velcom стал A1. В честь знаменательного события в самом центре Минска прошел большой бесплатный музыкальный концерт. На одной сцене выступили группы «Без билета», Morandi...
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