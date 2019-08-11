﻿ Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут

12.08.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут
Фото из открытых источников

Ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году стоимость услуг повышалась в два этапа. 

Так, с 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение, сообщает БЕЛТА.

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», – сказал Владимир Кухарев.

Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут
Пора составить акт? Читатель «АиФ» - о потерях тепла и расчетах ЖКУ
Подробнее
 

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут, сообщил в эфире ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все, что нас убивает: Смартфоны могут стать опасным «звуковым оружием»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дешевые женские кошельки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика