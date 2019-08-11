Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут

Ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году стоимость услуг повышалась в два этапа.

Так, с 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение, сообщает БЕЛТА .

«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», – сказал Владимир Кухарев.

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