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Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут
12.08.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году стоимость услуг повышалась в два этапа.
Так, с 1 января подорожали услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение, сообщает
«Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий со стороны населения серьезных не было», – сказал Владимир Кухарев.
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О том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут, сообщил в эфире ОНТ вице-премьер Владимир Кухарев.
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