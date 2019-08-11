«Одежда должна быть дорогой». Стилист рассуждает о том, почему масс-маркет это плохо

Источник материала: Tut.by

Эксперт по стратегическому имиджу и наш колумнист Екатерина Гордеева рассказала о том, почему одежда должна стоить дорого и как fast fashion вредит окружающей среде.



Фото: архив Екатерины Гордеевой Об авторе: Эксперт по имиджу и протоколу

— С появлением магазинов масс-маркета на улицах городов заметно прибавилось стильных людей. Мода еще никогда не была настолько доступной. Теперь, чтобы выглядеть как фэшн-блогер, не нужно обладать вкусом или платить стилистам. Достаточно зайти на сайт любого ритейлера, выбрать понравившийся образ и купить его целиком.

При этом производители «доступных марок» придумали хитрый способ, чтобы заставить нас купить больше запланированного.

В отличие от люксовых брендов, которые производят одежду, опираясь на два модных сезона (весна-лето и осень-зима), бюджетные марки делят год на 52 «микросезона», изобретая каждую неделю новые тренды.

Масс-маркет не жалеет денег на рекламу, заполоняя новыми разработками социальные сети. Поэтому даже через пару дней после шопинга у нас складывается ощущение, будто мы забыли купить что-то важное, а значит, пора планировать новый забег по магазинам.

Выпуская новую продукцию со скоростью света, масс-маркет стирает границы между вдохновением и имитацией. Копирование топовых моделей люксовых брендов происходит настолько часто, что ушлым производителям удобнее нести затраты на бесконечные судебные тяжбы, чем купить лицензию на производство уникальной вещи.

Пожалуй, единственное, что не может повторить масс-маркет, — качество. Большая часть свежих обновок быстро выйдет из строя — ведь нам изначально продают одежду-однодневку.

Для справки: испанский ритейлер Zara обновляет ассортимент европейских магазинов дважды в неделю. H&M и Forever21 ежедневно презентуют новые модели. Topshop размещает на сайте около 400 новых вещей в неделю.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чтобы вернуть покупателя в магазины, любимые бренды осознанно производят одежду, быстро теряющую товарный вид. Старые вещи летят в мусорное ведро, а мы бежим за новой порцией дешёвой моды.

Цикл «купил-выкинул» всё чаще называют термином «fast fashion» — «быстрая мода» (первоначальное значение относилось к скорости производства — сокращение времени от запуска тренда до продажи готовой вещи). И правда, сходство современной моды с фастфудом очевидно: «меню» разнообразное, готовится быстро, хранится недолго.

О вреде доступной моды

Fast fashion вредит не только кошелькам модников, подсаживая их на «иглу трендов», но и наносит ощутимый ущерб окружающей среде.

С 1960 года количество отходов в текстильной промышленности увеличилось на 811%. Причем большая часть мусора приходится не на производства, а на простых потребителей — нас с вами.

Так, каждый американец избавляется от 30 кг. старой одежды в год. Часто на выброс идут вещи, морально устаревшие, но всё еще пригодные к носке — без видимых потертостей или с небольшими дефектами, которые можно легко устранить в ателье. Большая часть выброшенных вещей была куплена в магазинах масс-маркета.

Точных цифр, говорящих, сколько одежды ежегодно выбрасывает каждый белорус, нет.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Увы, это не означает, что мы создаем меньше мусора. Отсутствие таких данных даёт понять, что проблема растущих свалок не волнует ни государство, ни общество — проводить такие исследования у нас, вероятно, невыгодно. Так же, как стране-соседке невыгодно тушить горящий лес.

Понадобятся десятилетия, чтобы купленные в азарте распродаж изделия разложились, ведь одежду для бюджетных марок производят из синтетической ткани, которая мало подвержена естественному гниению.

В будущем проблема отходов, произведенных жертвами модной индустрии, только усугубится, и перспектива превратить планету в свалку старого тряпья становится всё более отчетливой.

К сожалению, текстильный мусор опасен не только этим. В процессе долгого разложения из синтетической ткани выделяются опасные пер- и полифторированные соединения (ПФС), которые проникают в грунтовые воды. ПФС накапливаются в окружающей среде и практически не распадаются. Попадая в организм человека, эти вещества нарушают эндокринную систему и влияют на репродуктивную функцию.



Сотрудник текстильной фабрики в Ксинтанге (Китай), этот город называют джинсовой столицей мира. Гринпис обнаружил в Ксинтанге высокий уровень загрязнения, вызванный текстильной промышленностью / Фото: greenpeace.de

Как оставаться модным и не навредить окружающей среде

Быть стильным и не вредить планете реально. Для этого нужно подойти к составлению гардероба осознанно. Вот несколько советов, которые помогут навести порядок на полках шкафа и в своей голове.

Покупайте меньше

Гарантированный способ сократить воздействие на окружающую среду — покупать меньше и воздерживаться от импульсивных трат.

Научитесь переводить денежную стоимость вещи в «экологическую» — чего стоило производство окружающей среде. Так, на производство самой простой хлопковой футболки ушло 2700 литров воды, джинсов — в 6000 литров. Это огромные цифры для планеты, где 40% жителей страдают от дефицита питьевой воды.

Осознание реальной стоимости вещей поможет шопоголикам остановиться во время неконтролируемых покупок.

Станьте наконец стильным

Поиск своего стиля — штука полезная. Человек, который определился с тем, как он хочет выглядеть, покупает меньше ненужных вещей. Он точно знает, что впишется в его гардероб, какие вещи будут отражать его внутренний мир и соответствовать поставленным целям.

Если вы буксуете в поиске своего уникального «я», воспользуйтесь помощью сайта Pinterest.com: введите в поисковой запрос «юбка-карандаш» или «женские брюки» и сохраните «на доску» то, что приглянулось.



Скриншот сайта pinterest

Pinterest оценит ваш выбор и начнет предлагать похожие картинки. Вскоре алгоритм определит ваши вкусовые предпочтения и довольно быстро вы окажетесь в рамках того стиля, который вам по душе.

Проанализируйте, что объединяет сохраненные фотографии — в них ключ к вашему уникальному стилю.

Метод «333»

Вещи есть, а надеть нечего — частая проблема раздутых гардеробов. Когда человек теряется в огромном количестве одежды, создается ложное впечатление, что одежды мало. Это ведет к еще большему захламлению шкафа и только усугубляет проблему с подбором комплектов.

Удобный гардероб начинается с анализа и расхламления. Оцените размеры своего гардероба: все ли вещи носите, сколько одежды лежит мертвым грузом? Легко ли составляете комплекты на базе имеющихся вещей?

Устройте зачистку и избавьтесь от всего ненужного. Попытайтесь понять, какой объем гардероба будет комфортным лично для вас, и впредь старайтесь придерживаться этих рамок.



Фото: pixabay.com

Справиться с непростой задачей и определить ваш идеальный минимум одежды поможет «метод 333».

Суть метода — в том, что в течение трех месяцев человек пользуется только тридцатью тремя вещами.

Такое ограничение помогает понять, что именно в гардеробе для вас самое важное, освобождает от привязанности к одежде, рационализирует предстоящие покупки.

Подробнее о методе можно узнать из первоисточника: https://bemorewithless.com/project-333/ .

Одежда должна стоить дорого

Покупать одежду на пределе своих финансовых возможностей нормально. Безусловно, эта планка зависит от уровня дохода и у каждого она будет своей.

Высокая цена стимулирует потребителя более ответственно относиться к вещам, а производителя — делать одежду лучшего качества.

Планируйте шопинг

Отправляйтесь в магазин со списком покупок. Не примеряйте всё подряд, а берите в примерочную только те вещи, которые соответствуют вашему стилю и целям.

Не покупайте одежду на распродажах

Если вам сложно устоять перед приемами маркетологов, пересидите сезон распродаж дома. В противном случае точно уйдете из магазина с пакетом вещей, которые вам не нужны.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Научитесь жить без масс-маркета

Вместо массовых брендов покупайте хорошие вещи на скидках. Одежда местных дизайнеров может заменить масс-маркет. Интересные покупки еще можно сделать в секонд-хендах или на сайтах eBay, therealreal, vestiarecollective.

Делайте совместные заказы

Кооперируясь с друзьями, заказывайте онлайн-доставку на зарубежных сайтах. Так вы сэкономите деньги и не увеличите углеродный след.

Не жалейте денег на хорошую обувь

Хорошая обувь — вечная обувь. Ее приятно носить, за ней хочется ухаживать, ее хочется беречь.

Устраивайте вечеринки по обмену вещами среди друзей

Раз в сезон собирайтесь с друзьями и обменивайтесь вещами, которые больше вас не радуют. Обмен одеждой можно совместить с просмотром фильма или совместной готовкой ужина.

Чем заменить помойку?

Если, прочитав статью, вы решили составить экологичный гардероб и всерьёз занялись зачисткой шкафа, то не спешите выбрасывать хорошую одежду. Вещи, которые не идут лично вам, могут найти нового хозяина. Итак, куда отнести старые вещи хорошего качества:

«Банановый фургон» пер. Ломоносова, 5

+ 375 44 788 12 64, сайт: http://banano.by/ Проект принимает одежду, детские игрушки, обувь, аксессуары, электронику, книги, домашнюю утварь, мебель. Вещи должны быть чистыми и опрятными, электроника и мебель — рабочими. На сайте проекта можно заказать бесплатный вывоз вашего добра — за вещами приедет "банановый фургон" и отвезёт их нуждающимся. Контейнеры для сбора одежды от Красного Креста ул. Казимировская, 39 (МКАД), ул. Академическая, 34, ул. Боровая, 7 В контейнеры можно нести одежду и обувь. Все вещи должны быть чистыми, без повреждений и сложенными в пакет. Благотворительный проект KaliLaska ул. В. Хоружей, 18/2 (вход со двора)

+375 29 606 11 04

Приемные дни — дважды в месяц. В KaliLaska принимают одежду, обувь, детские игрушки, вещи для дома. Белорусская ассоциация многодетных родителей ул. Короля, 4

+375 17 322 42 18 В ассоциации будут рады детской и подростковой одежде. Вещи принимают в хорошем состоянии: чистыми, без бросающихся в глаза следов износа. Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам ул. Сердича, 9

+375 17 320 03 88, 316 73 90 Проект принимает чистую одежду в хорошем состоянии. Красный костел ул. Советская, 15

+375 17 200 44 15

Одежду и обувь можно оставлять в специально оборудованных контейнерах, которые расположены в костеле справа и слева от алтаря. Одежда должна быть отглажена, обувь — чистой и пригодной для носки.

Вместо заключения напомню, что уникальный стиль начинается не с покупок, а с ответов на важные вопросы: кто я и зачем я в действительности приобретаю вещи?

Развернуто ответить на эти вопросы совсем не легко. Наверное, поэтому у нас так много модников, одетых в соответствии с трендами, и так мало по-настоящему стильных людей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.