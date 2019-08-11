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Как правильно хранить продукты в холодильнике. Краткие советы врача

12.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как правильно хранить продукты в холодильнике и какое соседство может привести к инфекции? Рассказывает врач-гигиенист, преподаватель кафедры фармакологии БГМУ Татьяна Казак.

Почему сырые и готовые продукты нельзя хранить рядом?


Фото из личного архива Татьяны Казак

— Сырые пищевые продукты содержат на своей поверхности множество микроорганизмов, в том числе болезнетворных. Чтобы от них избавиться, пища проходит кулинарную и термическую обработку. Только после этого она становится безопасной для человека, — поясняет врач-гигиенист. — При совместном хранении сырых и готовых продуктов может произойти загрязнение готовых продуктов. А это в свою очередь может вызвать пищевое отравление.

Поэтому стоит сортировать сырую и готовую продукцию по разным емкостям, а также размещать в холодильнике готовую пищу выше сырой (чтобы никакие частички сырой продукции не смогли попасть на готовую).

А что мы относим к готовой продукции?

— Все, что теоретически может быть употреблено в пищу без термической обработки (здесь же колбасы, сосиски и даже фрукты с овощами).

А разве при низкой температуре болезнетворные бактерии не умирают?


Источник: pixabay.com

— Большинство микроорганизмов при низких температурах действительно чувствуют себя некомфортно и не размножаются в условиях холодильника. Но есть исключения, например, иерсиниозная инфекция. Она проявляется не только симптомами отравления, но и поражением различных органов и систем. Ее возбудитель способен размножаться даже при низких температурах (4−8°С).

Источником этой инфекции, как правило, являются грызуны, которые, контактируя с овощами и корнеплодами, загрязняют их. Особенно хорошо возбудитель сохраняется в овощах с поврежденной шершавой поверхностью.

Чтобы избежать иерсиниозной инфекции, следует хранить овощи (картофель, морковь, свеклу) в помещениях, защищенных от грызунов. И ни в коем случае не забывайте сортировать загрязненные почвой корнеплоды с незагрязненными овощами по разным емкостями в холодильнике. Распространенная ошибка — совместное хранение грунтовых огурцов с помидорами. Секции холодильника для этих овощей обязательно должны быть раздельными, потому что на огурцах могут оставаться частички почвы, — подчеркивает гигиенист.

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