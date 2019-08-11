В Беларусь возвращается лето: тепло и почти без дождей

Теплая погода без дождей установится в начале недели в Беларуси, в понедельник в Минске – до +27.

Об этом сообщили в Белгидрометцентре.

Синоптики прогнозируют в понедельник, 12 августа, в Минске от 25 до 27 градусов тепла, в Бресте – до 31 градуса. В Витебске – до +25, Могилеве – до +26, Гомеле и Гродно – до +28 градусов тепла.

При этом в Бресте, Гродно и Гомеле возможны кратковременные дожди и, возможно, грозы.