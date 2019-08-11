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Опять эта шерсть! Как легко убрать квартиру, если с вами живут домашние питомцы

12.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как бы мы ни любили своих Бобиков и Мурок, но нужно признать: с котами и особенно с собаками вы неизбежно станете профессионалами в уборке. И в этом плане забот у вас точно прибавится. Ведь вместе с веселым и милым зверьком в вашу жизнь приходит вездесущая шерсть, которая вперемешку с пылью постоянно клубится по углам и повисает на диванах и шкафах. Она образуется быстрее, чем вы убираете, и иногда хочется квартиру сжечь и переехать в новую, только чтобы постоянно не подгребать эту шерсть.

Плюс появляется этот особенный запах, который никак не хочет удаляться. И если у вас есть домашние животные, и, не дай Бог, нет пылесоса — вам точно пригодятся эти советы по уборке, которые сделают вашу жизнь намного проще. Секретами уборки делится специалист.

Эксперт — совладелеца и директор компании КлинниБогини (уборка домов и квартир):

  1. Первое важное правило: вам и всем нужна сухая уборка. Многие пренебрегают этим базовым принципом и пытаются убить два зайца сразу, совместить для скорости сухую и влажную уборку — так это не работает. Мокрая тряпка прибивает всю пыль и шерсть, вбивает ее еще глубже в углы и щели. Легче и быстрее всего — зайти в комнату с парой сухих салфеток или тряпочек и быстро протереть все поверхности.
  1. Для этого прекрасно подходят одноразовые вискозные салфетки, которые продаются в хозмагах рулонами за пару рублей. В обычных тряпках шерсть застревает и плохо вымывается, и это бесконечный круговорот шерсти в квартире. Поэтому рулон одноразовых салфеток вам точно нужен. Протер, собрал пыль, шерсть — выбросил. Все.

Фото:pixabay.com
  1. Протереть придется все поверхности, не только пол. Забудьте об этом способе уборки: быстро помыть пол — и вроде чисто, это не для владельцев домашних животных. Потому что шерсть с пылью летают везде. И если вы помоете быстро только пол — она сразу туда налетит с плинтусов и дверей. И вам придется мыть полы каждый день. С ума ведь можно сойти! Поэтому подоконники, розетки, выключатели, дверные проемы, плинтусы, пол по углам и периметру — все быстро проходите и протираете. Это минут 15 во всей квартире. Так вы сможете выйти на уборку один раз в неделю — а в промежутке спокойно ходить босиком, не цепляя бесконечные волосы на стопы или носки.


  2. Далее — тканевые диваны, кресла, стулья. С них легко можно снять шерсть с помощью липкого валика для одежды. Гладкие поверхности — всё теми же одноразовыми салфетками. Если останутся силы — можете пройтись влажной тряпочкой.
  3. Запах. Даже если вы регулярно моете питомца и меняете лоток, все равно остается запах от меток по квартире. И если обычным людям достаточно мыть пол водой, то владельцам домашних животных нужно пользоваться щелочными средствами для мытья полов. Щелочь поглощает запахи. Любое приличное средство за 7−10 рублей для паркета или ламината вам подойдет — современные средства безопасны для людей и животных. Просто не покупайте самое дешевое — это важно. Мыть со средством сложнее — его нужно обязательно тщательно вымывать — 3−4 раза. Но это пока единственный способ освежить атмосферу в квартире с домашними животными.

Фото:pixabay.com
  1. Убирать лучше, когда никого нет дома. Легко сказать, я понимаю. У меня это происходит так: муж с собакой гуляют часа полтора. За это время я делаю самую важную часть уборки — избавляюсь от пыли, шерсти, мою полы. Все остальное — помыть посуду, сантехнику, зеркала и даже сложить вещи — это можно сделать потом. Несколько нарушена логика уборки, но за это короткое время можно избавиться и от шерсти, и от накопившегося раздражения по этому поводу.

А потом все приходят — и снова рады видеть друг друга. Зверята опять сыплют шерсть, метят полы, зовут играть и готовы сделать нашу жизнь полной новых приключений и забот. Ну что тут поделаешь?

 
 
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