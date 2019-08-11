Мне не нравится моя работа, что делать? Рассказываем в карточках

Источник материала: Tut.by

Нередко случается так, что старая работа становится не радостью, а каждодневной рутиной или — того хуже — мучением. Что делать, кажется, очевидно, — искать новое место. Но не все и не всегда могут на это решиться. Вместе с директором РАБОТА.TUT.BY Светланой Шапоровой рассказываем, когда стоит задуматься о смене места работы или даже профессии, какие шаги для этого лучше предпринять, а также какие плюсы и минусы могут вас подстерегать.

На работе все плохо. Обязательно ли увольняться? Нет. Сначала диагностируем, почему и что именно плохо. Если есть возможность, идеально провести подобную диагностику, уехав в отпуск, или хотя бы в выходной день в спокойной обстановке. Ведь, возможно, вы просто устали в данный момент и кардинальных перемен в работе вовсе не хотите. Если отдых не помогает и на работе по-прежнему все плохо, то можно: 1) сменить компанию, но остаться в профессии; 2) сменить сферу деятельности. Когда стоит задуматься о том, чтобы уйти с текущей работы, но остаться в профессии: нарастает неудовлетворенность заработной платой;

семейные, бытовые и личные аспекты жизни находятся в конфликте с текущей работой;

работа не зажигает, а будни становятся пыткой;

перспектив карьерного роста не наблюдается;

вы уже достигли всего, о чем мечтали на текущей работе, и хотите идти дальше. Когда стоит задуматься о том, чтобы сменить сферу деятельности: Все вышеперечисленное плюс: само резюме не продает вас;

ваша профессия больше не востребована на рынке труда;

нет никакого желания развиваться в ней дальше, читать бизнес-литературу по профессии.

Я решил сменить сферу деятельности. С чего начать? Проведите ревизию своего опыта и увлечений . Вспомните, выполняя какую работу, занимаясь каким хобби, вы были наиболее счастливы? «Примерьте» различные профессии на себя. Займитесь инвентаризацией своих знаний, умений и навыков . Сделайте это задание письменно, перечислив их все. Взглянув сразу на все записанные знания, умения и навыки, возможно, именно в них вы найдете ключ к освоению новой профессии. Изучите рынок труда . Информацию можно найти на rabota.tut.by . Соотнесите свои умения и опыт работы с запросами и ожиданиями работодателей в вакансиях, посмотрите, какие зарплаты предлагаются на интересующие вас позиции. Помните, что уровень заработных плат может разниться в зависимости от опыта работы. К примеру, здесь можно узнать о наиболее востребованных сферах на рынке труда во втором квартале этого года.

Я определился, в какой именно сфере хочу попробовать себя. Что дальше? Действуйте! Выберите тот вариант, который наиболее приемлем именно вам: 1) жестко и радикально (уволившись с прежнего места работы) или 2) подстелив соломку (ищете новую работу, оставаясь на прежнем месте). Оцените возможные плюсы и минусы каждого из вариантов лично для себя. Жестко и радикально Плюсы: Отступать некуда, остается только идти вперед.

Все свободное время вы сможете посвятить максимальному и наиболее быстрому погружению в новую специальность (самостоятельно или посещая курсы и тренинги). Минус: Если поиски работы затянутся, а деньги закончатся, есть вероятность сдаться и согласиться на любое предложение. А вы ведь мечтали не об этом? Подстелив соломку Плюсы: Можно не спешить и сколь угодно долго искать работу, соответствующую всем вашим критериям.

Процесс смены работы, возможно, не будет таким стрессом, как в первом случае. Минус: Можно так и не решиться на ответственный шаг, придумывая себе все новые и новые отговорки.

Хочу сменить компанию, но остаться в профессии. С чего начать? Обновите свое резюме. Внесите ваши новые достижения и опыт работы. О том, как правильно составить резюме, мы рассказывали здесь .

Резюме обновлено. Что делать дальше, чтобы найти работу? Действуйте комплексно! Озвучьте миру свой статус: «Ищу работу!» (в том числе в аккаунтах своих соцсетей). Используйте все свои наработанные связи и знакомства, в том числе: партнеры;

клиенты;

подрядчики;

знакомые, друзья, родственники;

HR-специалисты;

карьерные консультанты;

кадровые агентства. Разместите резюме на rabota.tut.by и установите подходящие для вас настройки видимости. К примеру, если не хотите, чтобы текущий работодатель знал о ваших планах, вы можете скрыть резюме от ряда компаний. О том, как соискателю бесплатно зарегистрироваться на сервисе, разместить свое резюме и откликаться на вакансии, можно узнать здесь . Следите за новыми вакансиями по запросу и пользуйтесь автопоиском. Смотрите вакансии на работных сайтах и откликайтесь на них самостоятельно. Не стесняйтесь напрямую стучаться в те компании, которые не ответили на ваш отклик на вакансию или ответили отрицательно. Ходите на собеседования. Посещайте ярмарки вакансий и специализированные мероприятия. Для быстрого поиска вакансий и отклика на заинтересовавшие позиции установите мобильное приложение РАБОТА.TUT.BY . Также вы сможете оперативно получать приглашения от новых работодателей и следить за статусом своих откликов.

Это все очень хорошо. А что, если мой поезд ушел? Может быть, уже слишком поздно что-то менять из-за возраста? Вы не одиноки в своих страхах. О том, когда возраст может быть преимуществом при трудоустройстве, недавно рассказывали психолог и карьерный консультант. А если хотите мотивирующих примеров и реальных историй, как снова получать радость от работы, сменив сферу деятельности, почитайте интервью с нашими героями.

Для желаемой должности у меня нет соответствующего диплома. Это катастрофа? Нет, это не катастрофа. Результаты одного из опросов показали, что практически каждый второй респондент (46,2%) смог найти работу не по специальности без особых усилий, не имея соответствующего диплома, еще 26,6% тоже смогли трудоустроиться без «корочки», правда, на это потребовалось длительное время. Чтобы работать в новой для себя сфере, 13,3% участникам опроса все-таки пришлось пройти переподготовку и получить «корочку». На рынке труда ценят ваши знания, опыт работы и профессионализм. А вот способы получения этих знаний могут быть разными: самостоятельное изучение и погружение в новую сферу деятельности, прохождение специализированной подготовки и переподготовки, прохождение стажировок, обучение у наставника сразу на рабочем месте и так далее.

Давно хочу попробовать себя на руководящей должности. Стоит решиться? Если хотите, то стоит. При этом хорошо «примерить» на себя роль руководителя заранее, прежде чем принимать окончательное решение уйти в управленцы. К примеру, сначала можно взять на себя больше ответственности и инициативы за текущие проекты или подменяя хотя бы частично руководителя во время отпуска или больничного. Получить повышение и руководящую должность можно: 1) внутри, оставшись работать в компании текущего нанимателя; 2) вовне, перейдя в новую компанию. Плюс повышения внутри текущей компании: вы хорошо знаете специфику деятельности, продукты и услуги, коллектив. Получить повышение можно, озвучив свое желание руководству, принимая участие во внутренних конкурсах, оперативно реагируя на смену кадров внутри компании. Минус: ваши коллеги могут быть не готовы принять вас в роли руководителя, когда еще вчера вы были «на равных». Для повышения вовне обязательно укажите в сопроводительном письме к резюме вашу мотивацию, опыт временных замен начальства, случаи, когда вам приходилось принимать решение и нести ответственность за проект или коллектив.

Когда и как сообщить работодателю, что я нашел новую работу? Здесь все индивидуально. Зависит от корпоративной культуры компании, личности нанимателя, вашей должности, количества свободных на рынке труда специалистов со схожим опытом и функционалом и так далее. В некоторых компаниях сотрудникам очень быстро идут навстречу, в других процесс более длительный. Учитывая, что вам нужно найти замену, лучше поговорить с работодателем заранее. Но в жизни бывают разные ситуации. Главное, постарайтесь не хлопать дверью и расстаться с нанимателем полюбовно — по соглашению сторон. А также читайте следующий пункт.

А если наниматель не отпустит? Отпустит. Самый удобный и часто встречающийся вариант — по соглашению сторон в срок, на который вы сможете договориться с нанимателем: к примеру, с сегодня на завтра, через 2-3 дня или недели, через месяц или в любой другой срок. Либо не позднее 1 месяца, если у вас бессрочный трудовой договор и вы письменно уведомили нанимателя о своем желании расторгнуть его за месяц до желаемой даты увольнения. Либо в день, когда закончится ваш срочный трудовой договор или контракт. Если до окончания последних еще слишком далеко, поговорите с нанимателем. Согласуйте, какие проекты нужно закрыть, что и как передать новому сотруднику. Если наниматель понимает, что вы все равно больше не заинтересованы работать в этой компании, то вряд ли будет вас удерживать, ведь ваша мотивация и КПД уже не те. А значит, в 99,9 процента случаев для двух сторон будет удобно договориться о приемлемом сроке вашего ухода до окончания срока контракта либо срочного трудового договора.

Что делать, если не справлюсь с новой работой? Заранее не паниковать, а также не запускать ситуацию, когда обеим сторонам станет очевидно, что вы не справились. Для этого изначально согласуйте с работодателем ваши задачи на испытательный срок и как они будут оцениваться. Отслеживайте выполнение ваших задач в оговоренные сроки. Если сомневаетесь в качестве выполненной вами работы или не укладываетесь в дедлайны, попросите нанимателя дать вам обратную связь, а также расскажите сами, почему не успеваете выполнить задачи в срок (причины могут быть как объективные, так и субъективные, не все и не всегда зависит только от нас), расставьте с руководителем приоритеты и очередность выполнения задач. К тому же, если у вас испытательный срок (который по закону не может быть больше трех месяцев), рассматривайте это время как возможность самому определиться, подходит ли вам эта компания и работа в ней.

Это нормально, если я захочу вернуться на старую работу? Нормально, если это не противоречит корпоративной культуре компании и если с работодателем вы расстались без конфликтов. В таком случае шансов вернуться у вас будет больше. Не стесняйтесь поговорить с экс-руководителем о вашем возращении. Если у вас сохранились хорошие отношения и вас как специалиста ценили руководство и коллеги, шансы трудоустроиться к вашему прошлому работодателю велики. Есть примеры, когда вернувшихся сотрудников даже повышали в должности. К тому же большинство работодателей понимают, что «возвращенец» замотивирован работать лучше прежнего, а для остальных коллег такой сотрудник-бумеранг — отличный пример, что не всегда хорошо там, где нас нет.

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