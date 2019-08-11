Чалый видит «Ливерпуль» с Суперкубком Европы, а Герчиков ставит на БАТЭ. Битва прогнозистов

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый рассуждает о роли женщины-арбитра в матче за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси», а спортивный комментатор Дмитрий Герчиков верит в выход БАТЭ в раунд плей-офф Лиги Европы. Журналист Юрий Михалевич рассчитывает на победу Арины Соболенко в первом раунде турнира в Цинциннати со счетом 2:0.

Чалый: Звучит по-сексистски, но суть в том, что игроки — звезды, а женщина-арбитр — новичок

Событие: матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси», 14 августа.

Ставит — Сергей Чалый, автор и ведущий программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Не вижу для лондонцев какой-либо возможности забить и ставлю на победу «Ливерпуля» со счетом 2:0, — говорит Сергей. — «Ливерпуль» — безоговорочный фаворит встречи. «Мерсисайдцам» был на руку ранний вылет Египта из розыгрыша Кубка Африки. Тогда же стало понятно, что у Мо Салаха будет достаточно времени перед началом нового сезона, чтобы отдохнуть и подготовиться.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп славится тем, что всех игроков в его распоряжении он с каждым годом делает лучше. Приобретения «Ливерпуля» в эпоху Клоппа редкие и каждый раз добавляют глубины и вариативности. Состав сыгран. В прошлом сезоне английской премьер-лиги «Ливерпуль» пропустил голов меньше, чем кто-либо другой. В обороне погоду делают вратарь Алиссон Бекер и защитник Вирджил ван Дейк. А атака у «Ливерпуля» просто великолепная.

Читать прогноз дальше Тем временем «Челси» в межсезонье потерял своего лидера Эдена Азара. Команда находится под трансферным баном и назначила наставником легенду клуба Фрэнка Лэмпарда с небольшим тренерским опытом. По всей видимости, владелец «Челси» Роман Абрамович готов в кои-то веки ждать, когда придут результаты. Я не вижу, за счет каких качеств «синие» могут победить «Ливерпуль». Кто будет нагнетать у «Челси» в центре атаки? Оливье Жиру, что ли? Это товарищ, чья игра зависит от настроения и навесов партнеров в штрафную площадь. Без плеймейкера «Челси» будет трудно что-либо создать в атаке. Лондонцев ждет беспросветное поражение.

Оливье Жиру (в центре) в матче против БАТЭ в Борисове, который состоялся в ноябре 2018 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Матч обслужит женщина-арбитр Стефани Фраппар, что на таком уровне еще не случалось в еврокубках. Будет ли Стефани успевать за резкими атаками английских команд? Посмотрим. За счет удачного выбора позиций справиться с задачей реально. А система VAR для Стефани — своего рода страховка. Но есть еще один вопрос: если футболисты заведут разговоры с судьей и будут оказывать давление на нее, хватит ли ей авторитета? Звучит по-сексистски, но суть в том, что игроки — звезды, а арбитр — новичок в играх мужских команд на топ-уровне. Изображать из себя мужчину и показывать, кто в доме хозяин, француженке точно не стоит. Ранние горчичники могут привести к удалениям, что навредит Стефани. Безопасным поведением будет последовательность решений и принятие в спорных моментах стороны команды-фаворита или выигрывающей команды, что не так сильно повлияет на общую картину. Так что ее назначение на матч — скорее, в пользу «Ливерпуля» и встраивается в мое представление об исходе. Ставка на просто победу «Ливерпуля» не принесет большого выигрыша, поэтому необходимо предложить какой-то конкретный сценарий. Думаю, что «Ливерпуль» забьет по голу в каждом тайме — 2:0 по итогу. Хотя «красные», черти, могут забить и больше!



Футбол. Суперкубок УЕФА Победа «Ливерпуля» в основное время со счетом 2:0 Коэффициент — 8,40

Герчиков: Преимущество БАТЭ после матча в гостях выглядит скользковатым

Событие: ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы БАТЭ — «Сараево», 15 августа.

Ставит — Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— Мой прогноз — БАТЭ не проиграет и тотал меньше двух с половиной голов, — сдержан в оценках Дмитрий. — В Боснии борисовский клуб выглядел предпочтительнее соперника — об этом говорит не только итоговый счет, но и статистика поединка. Хозяева всего раз угодили в створ «желто-синих» (тем обиднее пропущенный Антоном Чичканом гол), лишь на заключительном отрезке довели процент владения до пристойных отметок, а не «рассыпались» задолго до финального свистка во многом благодаря киперу. Четыре сэйва Владана Ковачевича сохранили в паре интригу, которая настойчиво стремилась исчерпать себя задолго до финального свистка.

Тем не менее преимущество БАТЭ всего в мяч (2:1) , пусть и с дуплетом на чужом поле, выглядит скользковатым. Очевидно, что физические кондиции у борисовского костяка далеки от оптимальных, и потому под конец встречи команда «садится». Достаточно ли недели для того, чтобы привести в норму Станислава Драгуна со товарищи, вопрос открытый. Особенно в свете необходимости сражаться на внутренней арене против РЦОРа-БГУ в воскресенье, 11 августа.

Читать прогноз дальше Думается, что у борисовчан достаточно глубины состава, чтобы пройти менее искусных боснийцев, в контексте возвращения из лазарета целой группы исполнителей. Да и новобранец Борис Копитович наверняка за семидневку адаптируется в Беларуси и определенно поможет навести порядок в защите. Исходя из увиденного в первом матче команд, рискну предположить, что в гостях у белорусского чемпиона гости забить не смогут. У них предостаточно кадровых проблем. До «файер-шоу», устроенного болельщиками боснийцев в прошлый раз, они каким-то вразумительным наступлением не удивили. Скорее, наоборот, опасность у ворот БАТЭ вырастала из индивидуальных ошибок белорусов.

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Дома борисовчане точно сыграют собраннее. При действиях через контратаки и с посылом «действовать на результат» команда Алексея Баги в сезоне-2019 выглядит вполне прагматично. Ну а, как известно, если не пропускаешь, не проигрываешь. Что же до общего количества мячей, то, пожалуй, оно не будет высоким. На евроарене Борисов не балует публику россыпью точных ударов в отдельно взятых матчах. БАТЭ не стремится лишний раз рисковать, дабы не упустить синицу в руках. Боснийцы же объективно не готовы генерировать большое количество опасных моментов против более классной команды. Так что тотал в поединке наметим довольно скромный — меньше двух с половиной голов, притом что БАТЭ не проиграет.



Футбол. Лига Европы УЕФА БАТЭ не проиграет и ТМ 2,5 Коэффициент — 2,15

Михалевич: В свой первый раз против Соболенко Мартич «выпадет в осадок»

Событие: турнир категории «Премьер 5» в Цинциннати (теннис), 12 августа.

Ставит — Юрий Михалевич, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Арина Соболенко (9 WTA) начнет турнир в Цинциннати со встречи с хорваткой Петрой Мартич (21 WTA), которая в 2019 году выступает на харде так же плохо, как Арина — на грунте, — отмечает Юрий. — Из 24 побед в сезоне только 3 добыты Мартич на харде, притом что на этом типе покрытия она провела пять турниров с начала года, на грунте — четыре, на траве — два.

Мартич близок комбинационный теннис. На грунте весной она дважды отпраздновала успех в борьбе с игроками из первой десятки: выбила Ангелику Кербер из розыгрыша турнира в Мадриде и одолела Каролину Плишкову на «Ролан Гаррос». Агрессивности теннису Мартич добавляют выходы к сетке, где рослая хорватка умело распоряжается мячом.

Читать прогноз дальше В Цинциннати Мартич проведет первый матч на харде с марта, в то время как Соболенко уже прибилась к этому покрытию после грунтовой и травяной частей сезона. В августе Арина сыграла финал в Сан-Хосе, а всего за первую декаду месяца провела пять поединков на харде. 18 из 25 побед в сезоне Арина одержала именно на харде, на котором занимается с младых ногтей. На хорватку по происхождению, а теперь австралийку Айлу Томлянович теннис Соболенко произвел обескураживающее первое впечатление, что нередко случается со всеми соперницами Арины. Вероятно, в свой первый раз против Арины Петра также «выпадет в осадок». Кстати, Петра — первый номер сборной Хорватии, а накануне в Сан-Хосе Арина обыграла в двух сетах вторую ракетку Хорватии Донну Векич — 6:4, 6:3.

Арина Соболенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Чтобы сломить сопротивление Мартич, Соболенко будет достаточно держать ее на задней линии за счет мощных выстрелов и иметь оптимальное соотношение виннеров и невынужденных ошибок. То есть необязательно показывать безошибочную игру. Однако нельзя давать маху настолько часто, как Елена Остапенко из Латвии. Так, в поединке против Мартич в Бирмингиме Остапенко допустила 70 невынужденных ошибок за три сета. — Ты всегда должен ожидать, что игра может перевернуться, — это Мартич рассуждает об особенностях атакующего стиля, свойственного как Остапенко, так и Соболенко. — Иногда Остапенко будет доминировать, а иногда это будет выглядеть так, будто доминирую я. Я стараюсь выбить ее из ритма и удерживать так долго, как только могу. Понятно, каким способом Мартич намеревается вывести Соболенко из равновесия, но это еще нужно исполнить. Арина знает, к чему ей готовиться, и должна отталкиваться от своей игры. Если не начудит, то выиграет со счетом 2:0 по сетам.

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