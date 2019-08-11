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Huawei: через 6 лет 5G-сетями будут пользоваться 80% населения планеты

12.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Крупнейшая китайская телекоммуникационная компания Huawei опубликовал прогноз, касающийся сетей пятого поколения и роста числа пользователей интернета к 2025 году. Аналитики уверены, что за 5G — будущее, а приток активных устройств с поддержкой этой технологии будет ежегодно увеличиваться.

Huawei: через 6 лет 5G-сетями будут пользоваться 80% населения планеты

В Huawei подсчитали, что уже через шесть лет пользовательская база устройств дополненной и виртуальной реальности составит 337 миллионов. При этом количество компаний, активно применяющих технологии VR/AR, увеличится на 10% по сравнению с 2019-м.

В 2025 году планируется охват 5G-сети на уровне 58%. Интернетом к тому времени будут пользоваться около 6,2 миллиарда человек, а мобильной связью стандарта 5G — около 6,1 миллиарда, а это почти 80% всего населения планеты. Сеть пятого поколения будет генерировать внушительные объёмы данных с целью предоставления производителям товаров и поставщикам услуг информации об интересах потенциальной клиентуры.

Huawei также подчёркивает, что 97% компаний в ближайшие шесть лет так или иначе будут связаны с использованием технологий искусственного интеллекта.

 
 
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Крупнейшая китайская телекоммуникационная компания Huawei опубликовал прогноз, касающийся сетей пятого поколения и роста числа пользователей интернета к 2025 году....
 
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