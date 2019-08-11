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Белорус признан лучшим исполнителем на русском языке на конкурсе оперных певцов в Бухаресте

12.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Представитель Беларуси Вячеслав Козловский стал лучшим исполнителем произведений на русском языке на международном конкурсе молодых оперных певцов, который состоялся в Бухаресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Румынии.

Вячеслав Козловский (баритон) является солистом Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре (Санкт-Петербург). По итогам конкурса он получил приз «Лучший исполнитель произведений на русском языке». Награду ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич, который по приглашению организаторов принял участие в официальной церемонии закрытия и награждении участников.

Основная цель конкурса — продвижение молодых талантов оперного искусства. Организаторами выступают Национальный университет музыки (г.Бухарест) и учредители международного конкурса оперных певцов International Grand Prix of Romania.

Во время бесед с организаторами мероприятия, членами жюри и участниками Андрей Гринкевич рассказал о развитии оперного и театрального искусства в Беларуси, обсудил возможности развития сотрудничества Беларуси и Румынии. Глава белорусской дипмиссии также провел встречу с Джоном Эллисоном, музыкальным критиком, редактором газеты The Daily Telegraph, и обсудил вопросы возможного продвижения белорусских мастеров оперного искусства.

 
 
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Представитель Беларуси Вячеслав Козловский стал лучшим исполнителем произведений на русском языке на международном конкурсе молодых оперных певцов, который...
 
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