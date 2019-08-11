Финансирование мероприятий по развитию в Беларуси овцеводства увеличено более чем в 4 раза

Источник материала: Новости Хотимска

Совет Министров скорректировал комплекс мер по развитию в республике овцеводства на 2019-2025 годы. Соответствующее постановление №524 от 7 августа текущего года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Предыдущее решение было утверждено в апреле, его основные положения излагаются в новой редакции, сообщает БЕЛТА.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий планируется в размере почти Br298,6 млн (ранее — Br67 млн 572,5 тыс.), в том числе почти Br74 млн будет выделено из республиканского бюджета, свыше Br11,7 млн — из местных бюджетов. Почти Br157,8 млн — это кредиты банков, более Br55,1 млн — собственные средства предприятий АПК.

Предусмотрена реконструкция 29 овцеводческих помещений и строительство 78 новых объектов.

Комплекс мер разработан для обеспечения более полной занятости сельского населения, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции.

На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 87,6 тыс. овец 11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 169 тыс. Производство шерсти должно вырасти с 176 т до 310 т, реализация овец в живом весе — с 1,29 тыс т до 2,3 тыс. т.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-