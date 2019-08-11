Будут ли отличаться нынешние парламентские выборы от предыдущих. И стоит ли за ними наблюдать?

Ожидают ли правозащитники чего-то нового во время парламентской кампании в этом году?





Валентина Стефановича, в процедурах проведения выборов никаких изменений не ожидается, пишет Завтра твоей страны. По мнению координатора кампании юриста, в процедурах проведения выборов никаких изменений не ожидается,Завтра твоей страны.





— Не было внесено никаких изменений в Избирательный кодекс, не были имплементированы рекомендации ОБСЕ, например, в процедуру подсчета голосов. ЦИК по-прежнему считает, что невозможен подсчет голосов одним членом комиссии, демонстрируя каждый бюллетень всем присутствующим, в том числе и наблюдателям, поскольку это не прописано в Избирательном кодексе.





Но там вообще ничего не прописано в части процедур, поэтому если бы комиссии так считали, они ничего бы не нарушали. Так что все будет так, как всегда.





— Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее заявляла, что готовы изменения в избирательное законодательство, но они не приняты. Более того, Лукашенко практически два года, до недавнего времени, даже не встречался с ней.





— Еще в 2016 году была создана межведомостная группа по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и других рекомендаций с целью выработки каких-то изменений. Какие-то наработки в начале 2017 года были переданы президенту, и на этом все закончилось.





Неизвестно, какие это были предложения. Кампания «Правозащитники за свободные выборы» также направляла свои предложение, например, о подсчете голосов, формировании комиссий, досрочном голосовании, но в ответ тишина.





В 2017 году начались массовые «антидармоедские» протесты, и власть решила, что пока не стоит спешить, поскольку «стабильность» в стране важнее всего. А сейчас законодательство тем более не будет меняться, потому что начались выборы.





— Стоит ли вообще наблюдать за выборами, если ничего не поменялось?





— Мы всегда наблюдаем за выборами, но называем это административными процедурами формирования органов власти. Тем не менее, какой-то политический процесс в стране проходит, и название ему необходимо дать, причем аргументировано, не просто опираясь на какие-то лозунги, а на конкретные факты, предоставляя их как международному, так и белорусскому сообществу.





Но белорусскому сообществу уже наплевать, что там происходит с выборами, однако, тем не менее, во время выборов граждане всегда сталкиваются с нарушениями их прав.





Правозащитники не могут проходить мимо таких нарушений, а это, к примеру, принуждение к участию в голосованию, причем с угрозами применения санкций и негативных последствий в отношении людей. Такие вещи всегда надо показывать.





— Стоит ли участвовать в выборах, которых фактически нет?





— Это вопрос весьма дискуссионный, это должны решать сами политические субъекты. Думаю, все понимают, что вряд ли у них есть шансы победить на выборах, они свои участием решают какие-то другие свои тактические задачи и вопросы. Например, доведение своих важных пунктов программы до общественности, возможность легально встречаться с гражданами во время агитационных мероприятий, которые будут проходить в рамках Избирательного кодекса, а не закона о массовых мероприятий, то есть, за них не надо будет платить.





Ну, и поддерживать свою известность в обществе. Такова наша реальность и политическая жизнь, которая выстроена в течение многих лет, когда в стране отсутствует политическая конкуренция и политический плюралистический процесс, который можно назвать выборами.





Такая система плохо воздействует не только на оппозицию, но и на органы власти, потому что депутаты, которые не проводят полноценных избирательных кампаний, не имеют опыта общения с людьми, а потом так и представляют их интересы в парламенте.



