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Салех оценил: ребенок разбился до крови, чтобы привлечь внимание футболиста

12.08.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира.



11-летний фанат «Ливерпуля» Луис Фаулер все каникулы вместе со своим 10-летним братом Исааком дежурил у тренировочной базы футбольного клуба. Мальчики, которые живут прямо напротив, пытались заполучить фотографии со спортсменами, рассказал Liverpool Echo их отчим Джо Купер.

Днём 10 августа Луис заметил, как один из его кумиров — нападающий Мохаммед Салах — уезжает с базы за рулём своего Bentley. Мальчик погнался за машиной и стал махать футболисту рукой в попытке привлечь внимание. В результате ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, разбил нос до крови и потерял сознание.

А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Салах развернул машину и подъехал к дому родителей ребёнка, чтобы удостовериться, что его маленький фанат в порядке. Футболист также сфотографировался с каждым из братьев.
 
 
Ссылка на источник 24
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Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира.
 
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