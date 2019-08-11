Салех оценил: ребенок разбился до крови, чтобы привлечь внимание футболиста









рассказал Liverpool Echo их отчим Джо Купер. 11-летний фанат «Ливерпуля» Луис Фаулер все каникулы вместе со своим 10-летним братом Исааком дежурил у тренировочной базы футбольного клуба. Мальчики, которые живут прямо напротив, пытались заполучить фотографии со спортсменами,Liverpool Echo их отчим Джо Купер.





Днём 10 августа Луис заметил, как один из его кумиров — нападающий Мохаммед Салах — уезжает с базы за рулём своего Bentley. Мальчик погнался за машиной и стал махать футболисту рукой в попытке привлечь внимание. В результате ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, разбил нос до крови и потерял сознание.





А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Салах развернул машину и подъехал к дому родителей ребёнка, чтобы удостовериться, что его маленький фанат в порядке. Футболист также сфотографировался с каждым из братьев.



