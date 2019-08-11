|
Салех оценил: ребенок разбился до крови, чтобы привлечь внимание футболиста
Источник материала: Партизан
Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира.
11-летний фанат «Ливерпуля» Луис Фаулер все каникулы вместе со своим 10-летним братом Исааком дежурил у тренировочной базы футбольного клуба. Мальчики, которые живут прямо напротив, пытались заполучить фотографии со спортсменами,
Днём 10 августа Луис заметил, как один из его кумиров — нападающий Мохаммед Салах — уезжает с базы за рулём своего Bentley. Мальчик погнался за машиной и стал махать футболисту рукой в попытке привлечь внимание. В результате ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, разбил нос до крови и потерял сознание.
А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Салах развернул машину и подъехал к дому родителей ребёнка, чтобы удостовериться, что его маленький фанат в порядке. Футболист также сфотографировался с каждым из братьев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)