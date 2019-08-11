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Сотрудника «Ахмат Арены» уволили за выкрик «судья — козел» в микрофон
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел во время воскресного матча «Ахмата» с московским «Спартаком» (1:3). Перед этим произошло удаление нападающего хозяев Аблая Мбенга
Фото пресс-службы Ахмата
Сотрудник грозненской «Ахмат Арены», оскорбивший судью во время матча Российской премьер-лиги с московским «Спартаком», уволен с работы. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба «Ахмат».
Встреча пятого тура между «Ахматом» и «Спартаком» прошла в воскресенье вечером и завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых». На 77-й минуте главный судья матча Алексей Сухой удалил сенегальского нападающего хозяев Аблая Мбенга за вторую желтую карточку, после чего на стадионе прозвучало объявление: «Ассалам алейкум! Судья — козел!»
В сообщении отмечается, что сотрудник пресс-службы стадиона выкрикнул это на эмоциях. «Дирекция арены сообщила, что он уволен», — уточнил собеседник.
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Инцидент произошел во время воскресного матча «Ахмата» с московским «Спартаком» (1:3). Перед этим произошло удаление нападающего хозяев Аблая Мбенга
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