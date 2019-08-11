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Доедай! В чешском ресторане начали штрафовать за недоеденный обед

12.08.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За остатки еды на тарелке штрафуют.


Фото: vinegret.cz

Посетители могут брать со шведского стола блюда в неограниченном количестве, однако, штраф за остатки пищи на тарелке составит половину стоимости обеда, пишет korrespondent.net
Ресторан в чешском городке Добромержице, работающий по принципу "ешь, сколько хочешь", начал штрафовать клиентов за небрежное отношение к еде. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает Vinegret.cz.

"Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогат - несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку надо отнести на кухню, и, если на ней что-то останется, гостя попросят доплатить 50 крон", - говорится в сообщении.


Отмечается, что информация о таком порядке размещена на входе в ресторан, а также непосредственно в зале.

Чешская торговая инспекция не нашла в этой практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан должен наглядно и доступно информировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, претензий у проверочного органа быть не может.

Вместе с тем в инспекции отметили: если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем - через суд.
 
 
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