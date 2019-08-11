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И мы увидим небо в алмазах: Сегодня белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года

12.08.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, ожидается пик звездопада Персеиды. Об этом сообщает ASTROBEL TEAM.



Каждое лето на Земле можно наблюдать зрелищный звездопад — Персеиды. Наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из них сгорают в земной атмосфере, из-за чего и образуется «звездный дождь».

Наблюдается этот метеорный поток ежегодно в период с 17 июля по 24 августа, но в этот раз максимум «звездопада» придется на ночь 12 августа: сегодня ночью мы сможем наблюдать около 60−80 падающих и сгорающих метеоров в час.

Полагают, что первым признал Персеиды как ежегодное явление астроном из Бельгии Адольф Кетле. В 1835 году он сообщил, что зафиксировал в августе метеоритный дождь, появляющийся из созвездия Персея.

Саму же комету «Свифт-Туттл» независимо открыли американские астрономы Льюис Свифт и Хорас Туттл в 1862 году. Она крупная и имеет ядро диаметром около 26 километров.


Размер кометы и размер метеороидов — главная причина, почему мы можем наслаждаться таким большим количеством «падающих звезд» в период максимума метеорного потока. В 1865 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли установил связь между кометой «Свифт-Туттл» и Персеидами. Это был первый случай в астрономии, когда метеорный поток отождествили с порождающей его кометой.

Лучше всего Персеиды будут видны в северном полушарии, так как в южных широтах радиант никогда не поднимается над горизонтом.

Жителям Беларуси астрономы советуют посмотреть после захода солнца в северо-восточном направлении звездного неба, где расположено созвездие Персей. После полуночи созвездие поднимется высоко над горизонтом, и метеорный поток можно будет наблюдать во всей его красе. В какой-то момент даже может показаться, что метеоры вылетают прямо из Персея и устремляются во все стороны.

И, конечно, лучше наблюдать за звездным небом за городом, подальше от светового загрязнения. Единственное, что в этом году Луна будет в фазе, близкой к полнолунию, что даст лишнюю засветку.
 
 
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Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, ожидается пик звездопада Персеиды. Об этом сообщает ASTROBEL TEAM.
 
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