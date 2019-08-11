Заткнуть за пояс Евроигры: на День танкиста в Минске ожидают более 200 000 гостей из 28 стран









В Посольстве Республики Беларусь в России состоялась пресс-конференция с участием представителей компании Wargaming, посвященная празднику «Wargaming Fest: День танкиста», который пройдет 15 сентября в Минске. Организаторы пригласили на фестиваль 45 млн российских игроков World of Tanks и их семьи.





Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ, и Максим Грачев, главный организатор фестиваля, рассказали о переезде знаменитого WG Fest из Москвы в Минск и объединении его с фестивалем «День танкиста». В итоге в этом году на празднике ожидается более 200 тысяч участников, значительная часть из которых приедет из России.





По сравнению с прошлым годом фестиваль существенно расширил географию участников: в 2018 году на «День танкиста» приехали представители 10 стран, в то время как на сегодняшний день в зону повышенного комфорта «Премиум-ангар» уже ожидают гостей из 28 государств: как традиционных — Германия, Чехия, Франция и Польша, так и экзотических — ОАЭ, Гонконг, Бахрейн и Кувейт.



