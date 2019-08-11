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Заткнуть за пояс Евроигры: на День танкиста в Минске ожидают более 200 000 гостей из 28 стран

12.08.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы пригласили на фестиваль 45 млн российских игроков World of Tanks и их семьи.



В Посольстве Республики Беларусь в России состоялась пресс-конференция с участием представителей компании Wargaming, посвященная празднику «Wargaming Fest: День танкиста», который пройдет 15 сентября в Минске. Организаторы пригласили на фестиваль 45 млн российских игроков World of Tanks и их семьи.

Андрей Муравьев, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ, и Максим Грачев, главный организатор фестиваля, рассказали о переезде знаменитого WG Fest из Москвы в Минск и объединении его с фестивалем «День танкиста». В итоге в этом году на празднике ожидается более 200 тысяч участников, значительная часть из которых приедет из России.

По сравнению с прошлым годом фестиваль существенно расширил географию участников: в 2018 году на «День танкиста» приехали представители 10 стран, в то время как на сегодняшний день в зону повышенного комфорта «Премиум-ангар» уже ожидают гостей из 28 государств: как традиционных — Германия, Чехия, Франция и Польша, так и экзотических — ОАЭ, Гонконг, Бахрейн и Кувейт.
 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы пригласили на фестиваль 45 млн российских игроков World of Tanks и их семьи.
 
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